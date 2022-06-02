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    Proton VPN признали угрозой: Роскомнадзор объяснил, почему заблокировал сервис

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    4 комментария

    Роскомнадзор начал блокировку VPN-сервиса Proton — он признан угрозой, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства в четверг, 2 июня.

    «Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — ответили в РКН на сообщения о блокировке VPN-сервиса.

    Утром 2 июня российские пользователи сообщили о проблемах с подключением к VPN-соединению. В компании ProtonMail предположили, что перебои связаны с попытками властей и интернет-провайдеров ограничить доступ.

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    Комментарии (4)

    Карабас Барабас
    Конечно это угроза. Угроза для официальной лжи льющейся каждый день отовсюду.
    Satyr
    как они еще инет полностью не погасили? Сплошное инакомыслие и экстремизм ведь!
    260657101
    Потому что прошло 100 дней с начала спецоперации, и все кто имеет свободный без цензуры доступ в интернет, могут узнать правду о спецоперации, и даже если пытливый гражданин занимает провластную позицию и поддерживает Путина, то он может посмотреть и узнать реальную правду о результатах в достижении целей заявленных Путиным при начале спецоперации. И эта правда далека от того чnо заявлялось. Сто дней , а где результат? Его нет.
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