Proton VPN признали угрозой: Роскомнадзор объяснил, почему заблокировал сервис

Роскомнадзор начал блокировку VPN-сервиса Proton — он признан угрозой, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства в четверг, 2 июня.
«Согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — ответили в РКН на сообщения о блокировке VPN-сервиса.
Утром 2 июня российские пользователи сообщили о проблемах с подключением к VPN-соединению. В компании ProtonMail предположили, что перебои связаны с попытками властей и интернет-провайдеров ограничить доступ.