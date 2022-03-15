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Хинштейн: В России уже заблокировали около 20 сервисов VPN и останавливаться на этом не будут

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Роскомнадзор заблокировал уже около 20 популярных сервисов VPN для обхода блокировок сайтов. Об этом 15 марта заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше. […] Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется», — сказал депутат (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он заверил, что пользователей не собираются наказывать за выкладывание новых фото в заблокированный Instagram (его владельца Meta хотят признать экстремистской организацией), но только если это картинки с котиками, а не фейки о российской армии.

«Если обыватель выложил в соцсети котиков, то нет, ответственности он нести не будет, по крайней мере, исходя из сегодняшнего законодательства. Если он разместил какие-то вещи, нарушающие требования законодательства, фейки, например, антиконституционные призывы, то он будет нести ответственность», — подчеркнул Хинштейн.

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Комментарии (23)

261860121
А если котик несет плакат с призывом?
VKuser2851963
Хинштейн наша последняя надежда в сфере комп технологий
ДЮрьевич
Пока котиков ещё можно. Но это пока.
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