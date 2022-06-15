Токаев: Казахстан не будет нарушать санкции против России

Казахстан не собирается нарушать санкции Запада в отношении России при взаимодействии с ней. Об этом 15 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью каналу «Россия 24».



«Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — сказал он.

