Токаев: Казахстан не будет нарушать санкции против России

Казахстан не собирается нарушать санкции Запада в отношении России при взаимодействии с ней. Об этом 15 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью каналу «Россия 24».
«Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — сказал он.
При этом он отметил, что Казахстан не отказывается от своих «союзнических обязательств» и что все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством двух стран, остаются в силе. «Идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением между Сциллой и Харибдой», — добавил Токаев. Президент выразил надежду, что дружба между РФ и Казахстаном будет носить «вечный характер».
В начале апреля первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов пообещал, что его страна не будет помогать РФ обходить санкции США и Евросоюза. При этом республика намерена «продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России».