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    Токаев: Казахстан не будет нарушать санкции против России

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    8 комментариев

    Казахстан не собирается нарушать санкции Запада в отношении России при взаимодействии с ней. Об этом 15 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью каналу «Россия 24».

    «Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — сказал он.

    При этом он отметил, что Казахстан не отказывается от своих «союзнических обязательств» и что все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством двух стран, остаются в силе. «Идет очень сложная, деликатная работа, которую я мог бы назвать прохождением между Сциллой и Харибдой», — добавил Токаев. Президент выразил надежду, что дружба между РФ и Казахстаном будет носить «вечный характер».

    В начале апреля первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов пообещал, что его страна не будет помогать РФ обходить санкции США и Евросоюза. При этом республика намерена «продолжать инвестировать в Россию и привлекать инвестиции для России».

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    Комментарии (8)

    wbons
    перпендикулярный импорт через казахов в опасности
    Алик-1
    Нормально. Для чужих ушей громко сказал, что не будет. А как будет на самом деле, чужим ушам слушать не требуется
    Alex000
    Ай-ай-ай.
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