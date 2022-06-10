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    В Петербурге назначены врио председателя комитета территориального развития и врио главы Пушкинского района

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    1 комментарий

    Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил двух временно исполняющих обязанности руководителей исполнительных органов госвласти.

    Как сообщает 10 июня городская администрация, врио главы администрации Пушкинского района Петербурга стал Андрей Чапуров, который до этого возглавлял комитет территориального развития Петербурга.

    Врио председателя комитета территориального развития назначена Елена Кудрявцева.

    Напомним, в Пушкинском районе глава с приставкой «врио» — с прошлой осени, когда Владимир Омельницкий перешел в Петроградский район. До сих пор им была Вера Семенова.

    Напомним, в последние дни в Петербурге произошло несколько кадровых перестановок в органах власти. Вице-губернатор Максим Соколов ушёл в «АвтоВАЗ». 7 июня депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили на пост вице-губернатора по транспорту Кирилла Полякова, который до этого был главой комитета по транспорту. После этого Беглов нашел новых кураторов для строительства метро в Петербурге и для туризма, а временно исполняющим обязанности председателя комитета по транспорту был назначен Валентин Енокаев.

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    Комментарии (1)

    doorbal_
    круговорот бесполезных людей. играют в игру - "займи стул".
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