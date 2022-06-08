У петербургского комитета по транспорту появился новый руководитель

Валентин Енокаев назначен временно исполняющим обязанности председателя комитета по транспорту. Его предшественник ушел на повышение.

Валентин Енокаев родился в 1984 году в Ленинграде, окончил «Военмех». В середине 2000-х работал в ЗАО «Бюро техники кондиционирования и охлаждения», затем в ООО «Строительная компания «Импульс», с мая 2008 года — в Инвестиционно-строительной компании «Ленподземпроект» (будущий «Геоизол»). В частности, возглавлял проект по инженерной подготовке территории для олимпийских объектов в Сочи. В 2013 году возглавил управление развития транспортной инфраструктуры Дирекции по развитию транспортной системы Санкт‑Петербурга и Ленинградской области, стал заместителем директора. Возглавлял организацию Кирилл Поляков, который в 2020 году перешел на должность председателя комтранса.

О назначении сообщает комтранс 8 июня. До сих пор Енокаев занимал должность первого заместителя главы ведомства.

В 2020 году Енокаев работал в «Ростелекоме», а затем тоже перешел в комитет, став заместителем председателя.

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