Путин: Те, кто ушел из России, пожалеют об этом

«В сегодняшних условиях, когда кто-то там куда-то спрыгнул, ушел, предпочел прекратить здесь какую-то деятельность, пожалеют об этом. Это не угроза. Они пожалеют не потому, что мы кому-то угрожаем — мы как раз никому не угрожаем. Они пожалеют, потому что Россия — страна с огромными возможностями», — сказал глава государства 9 июня на встрече с молодыми предпринимателями (цитата по ТАСС ).

По мнению Путина, уход иностранных компаний является следствием внутреннего состояния их стран, которые «не могут принимать суверенных решений». Он при этом добавил, что Россия — суверенная страна, которая должна быть устремлена в будущее.



Высказался российский лидер и об импортозамещении, которое не может быть стопроцентным. «Импортозамещение не панацея, и мы не стремимся все на 100% импортозаместить. Как бы мы ни старались импортозаместить бананы, мы же не сможем, несмотря на селекционные успехи ваших коллег», — сказал он участникам встречи. Путин отметил, что страна будет сотрудничать с теми, с кем может, но по критически важным технологиям необходимо развивать собственные компетенции.

