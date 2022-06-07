ФК «Алмаз-Антей» покоряет Юношескую футбольную лигу Северо-Запада

Футбольный клуб «Алмаз-Антей» уверенно стартовал в новом для себя турнире — Юношеской футбольной лиге Северо-Запада. В обоих дивизионах - до 16 лет и до 17 лет - команда идет на первом месте со стопроцентным результатом. 4 июня прошли первые домашние игры турнира против СШ-1 Котлас.

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Первыми на поле вышли коллективы 2007 года рождения. «Алмаз-Антей» сразу заставил соперника уйти в глухую оборону. Уже на 18-й минуте в ворота гостей судья назначил пенальти, но голкипер Котласа отбил мяч. Лишь на 20-й ребята из Котласа впервые сумели перейти половину поля, но вскоре вновь отошли назад. На 25-й Егор Савин из «Алмаза-Антея» открыл счет. Перед перерывом хозяева отличились снова, но рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

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Во втором тайме игроки из Котласа явно устали. В их воротах последовательно побывали четыре мяча. Два забил Артём Егоров, еще один раз отличился автор первого гола Егор Савин, а завершил разгром Вячеслав Корнеев на 77-й минуте.

После матча тренер «Алмаза-Антея» 2007 года Андрей Кокуркин подвел итоги.

- Насколько довольны результатом?

- Игра получилась непростая, - заявил Кокуркин. - Мы контролировали ход матча, но не смогли вовремя забить голы в первом тайме. Ребята немного разволновались и допустили ошибки в простых ситуациях. Но после того, как в начале второго тайма забили два быстрых гола, напряжение спало - и мы начали играть гораздо качественнее.



- Есть такое мнение, что в этой лиге команды в основном ниже уровнем, чем «Алмаз-Антей». Есть ли польза от матчей с такими соперниками?

- Конечно, у нас большое преимущество, потому что здесь играют много региональных команд из городов с небольшим населением. У того же Котласа нет такого подбора футболистов, который есть в Петербурге. Лично я считаю, что равные должны играть с равными - и, наверное, наше место все-таки в федеральной ЮФЛ.

- Кого-то из игроков можете сегодня выделить?

- Второй матч подряд уже так получается, что могу отметить только вратаря соперников. Молодец парень. Плюс у них отлично сыграл центральный защитник — высокий такой молодой человек. Навязал борьбу нашему нападающему.



- Неожиданно, с учетом того, что вы выиграли со счетом 5:0.

- К сожалению, соперник не дал нам показать свои лучшие качества. Мы находимся пока в том возрасте, когда позиционная атака еще не наш козырь. Если бы у нас было больше пространства за спиной соперника, нашим футболистам было бы гораздо комфортнее играть. Но Котлас оборонялся компактно и очень низко. Поэтому не все было гладко для нас.



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В матче между командами 2006 года борьбы не получилось совсем: «Алмаз-Антей» выиграл со счетом 7:0.



- Приятно, что домашние соревнования дали нам повод порадоваться за успехи наших воспитанников, - заявил Михаил Подвязников. - Искренне поздравляю всех с такими замечательными успехами! Желаю юным спортсменам и дальше показывали тот футбол, который нравится и детям, и родителям, и болельщикам!

Помимо спортивной борьбы в рамках соревновательного дня было уделено время доброй традиции клуба. В перерыве между матчами спортсмены и гости соревнований посадили липы на аллее рядом со стадионом, пополнив новыми деревьями сад «Спартак».



Успехи ФК «Алмаз-Антей», а именно капитана команды 2006 года рождения – участника ЮФЛ Северо-Запад, вышли на всероссийский уровень. Филипп Нуретдинов вызван в состав молодежной сборной России до 16 лет. Это первый в истории российского футбола случай, когда игрок ЮФЛ Северо-Запад будет находиться на сборах национальной молодежной команды России до 16 лет.

ФК «Алмаз-Антей» - благотворительный проект Концерна ВКО «Алмаз-Антей». В 2022 году клуб отпразднует восьмой день рождения. В настоящее время в клубе играет около 400 воспитанников.

