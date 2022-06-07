«Известия» узнали о предложении «Ростеха» оплачивать до 50% аренды жилья IT-специалистам

Госкорпорация «Ростех» выступила с идеей расширения льгот для IT-специалистов и предоставления компенсации до половины затрат на аренду жилья. Об этом 7 июня сообщают «Известия» со ссылкой на письмо госкорпорации в Минцифры.
Новость дополняется
Сейчас
+10˚C
Сейчас в Санкт-Петербурге
Переменная облачность, без осадков
Ощущается как 8
3 м/с, зап
764мм
73%
Пробки
4/10
Госкорпорация «Ростех» выступила с идеей расширения льгот для IT-специалистов и предоставления компенсации до половины затрат на аренду жилья. Об этом 7 июня сообщают «Известия» со ссылкой на письмо госкорпорации в Минцифры.
Новость дополняется
Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.
17 февраля 2022, 12:35
28 февраля 2022, 21:10
28 февраля 2022, 19:38
12 апреля 2022, 12:10
12 апреля 2022, 18:40
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter