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    «Известия» узнали о предложении «Ростеха» оплачивать до 50% аренды жилья IT-специалистам

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    17 комментариев

    Госкорпорация «Ростех» выступила с идеей расширения льгот для IT-специалистов и предоставления компенсации до половины затрат на аренду жилья. Об этом 7 июня сообщают «Известия» со ссылкой на письмо госкорпорации в Минцифры.

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    Комментарии (17)

    Макакич
    Стоящие айтишники уже выехали, они всё льготы придумывают)
    VVM1962
    хорошие it-ки давно уже уехали.
    Тем более кто же захочет в любой момент оказаться в местах не столь отдаленных , всвязи с принятием новых законов наших думских заседателей.
    Леонтий
    Ещё женщин им из бюджета оплачивать,иначе никак,разбегутся за границу.
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