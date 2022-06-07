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    Топ-менеджер VK Владимир Габриелян пропал в Ненецком АО

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    Из-за опрокидывания вездеходов около села Шойна в Ненецком автономном округе (НАО) пропали два человека, в том числе топ-менеджер VK Владимир Габриелян. Об этом 7 июня рассказал Союз оленеводов на своей странице во «ВКонтакте».

    Об инциденте сообщили в МЧС, по их данным, 6 июня в 17:38 мск.

    «Два вездехода фирмы «Шерп» передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос , <...> переходя реку Бугряница, оба вездехода перевернулись, их потащило в море», — сказано в сообщении.

    Два человека, включая супругу Габриеляна, выбрались на берег. Судьба еще двух — самого Владимира Габриеляна и его знакомого — неизвестна.

    Владимир Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора Mail Group c 2005 года. Он стал в 2019-м заместителем гендиректора VK. В марте этого года вошел в совет директоров компании.

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