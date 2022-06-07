Топ-менеджер VK Владимир Габриелян пропал в Ненецком АО

Из-за опрокидывания вездеходов около села Шойна в Ненецком автономном округе (НАО) пропали два человека, в том числе топ-менеджер VK Владимир Габриелян. Об этом 7 июня рассказал Союз оленеводов на своей странице во «ВКонтакте».

Об инциденте сообщили в МЧС, по их данным, 6 июня в 17:38 мск.



«Два вездехода фирмы «Шерп» передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос , <...> переходя реку Бугряница, оба вездехода перевернулись, их потащило в море», — сказано в сообщении.

