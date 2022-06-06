Задержанный на Шри-Ланке самолет «Аэрофлота» возвращается в Россию

Самолет «Аэрофлота», ранее задержанный на Шри-Ланке, вместе с членами экипажа вылетел в Москву, сообщает РИА Новости в понедельник, 6 июня.
2 июня в столице Шри-Ланки Коломбо задержали вылет самолета Аirbus A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited. На следующий день суд Коломбо вынес вердикт об аресте самолета до 16 июня.
Накануне всех пассажиров задержанного самолета вывезли в Москву. Утром 6 июня стало известно, что суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего арестованному борту покидать остров.