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    Задержанный на Шри-Ланке самолет «Аэрофлота» возвращается в Россию

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    2 комментария

    Самолет «Аэрофлота», ранее задержанный на Шри-Ланке, вместе с членами экипажа вылетел в Москву, сообщает РИА Новости в понедельник, 6 июня.

    2 июня в столице Шри-Ланки Коломбо задержали вылет самолета Аirbus A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с ирландской лизинговой компанией Celestial Aviation Trading 10 Limited. На следующий день суд Коломбо вынес вердикт об аресте самолета до 16 июня.

    Накануне всех пассажиров задержанного самолета вывезли в Москву. Утром 6 июня стало известно, что суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего арестованному борту покидать остров.

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    Комментарии (2)

    Марти МакФлай
    Шри-Ланка клевая, очень там деревеньки колоритные прямо рядом с курортами, чуть вдалеке от океана вглубь.
    07A
    Что с возу упало, кобыле легче!
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