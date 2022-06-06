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    Боевые действия на Украине

    Минобороны сообщает о боях у Горловки и уничтожении завода в Лозовой

    1961

    Очередной отчёт о ходе специальной военной операции на Украине обнародовало утром 6 июня российское Министерство обороны.

    В нём, в частности, сообщается об уничтожении производственных корпусов кузнечно-механического завода на окраине села Лозовая Харьковской области. В корпусах, по данным Минобороны, ремонтировали бронетехнику ВСУ. Удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности.

    Кроме того, Минобороны информирует о ракетных ударах по четырём пунктам управления ВСУ, 15 районам скопления живой силы и военной техники, о поражении авиацией 73 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, о поражении войсками и артиллерией 431 района скопления живой силы и военной техники. Сбит один самолёт и 13 беспилотников.

    «В результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки», — говорится в сообщении.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Об основных связанных с этим событиях последних суток читайте на «Фонтанке».

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