Минобороны сообщает о боях у Горловки и уничтожении завода в Лозовой

Очередной отчёт о ходе специальной военной операции на Украине обнародовало утром 6 июня российское Министерство обороны.
В нём, в частности, сообщается об уничтожении производственных корпусов кузнечно-механического завода на окраине села Лозовая Харьковской области. В корпусах, по данным Минобороны, ремонтировали бронетехнику ВСУ. Удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности.
Кроме того, Минобороны информирует о ракетных ударах по четырём пунктам управления ВСУ, 15 районам скопления живой силы и военной техники, о поражении авиацией 73 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ, о поражении войсками и артиллерией 431 района скопления живой силы и военной техники. Сбит один самолёт и 13 беспилотников.
«В результате ударов артиллерии уничтожено более 300 националистов, 10 танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки», — говорится в сообщении.
24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Об основных связанных с этим событиях последних суток читайте на «Фонтанке».