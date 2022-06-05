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    «Сами захотели». Театр Эйфмана на Петроградской с весны смотрит в дыру в асфальте и будет смотреть ещё

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    1 комментарий

    Реконструкция кабельной линии у Детского театра танца Бориса Эйфмана на Петроградской стороне вышла за отведённые сроки. В начале рабочей недели по тротуару по-прежнему придётся петлять, обходя дыру в асфальте.

    Состояние тротуара на пересечении Большой Пушкарской и Введенской 5 июня показал читатель «Фонтанки» Даниил. «Уничтоженная пешеходная зона, прилегающая к перекрёстку, сорванные сроки и новые асфальтные выгребные ямы», — пишет он.

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    На информационном щите указано, что с 4 марта идёт реконструкция кабельной линии по заказу «Россети Ленэнерго». Работы выполняет «Проектно-конструкторское бюро «Росэнергомонтаж».

    Судя по срокам, об ограждениях уже ничего не должно напоминать, а на тротуаре ещё 10 мая рассчитывали увидеть новый асфальт.

    Как признал ответственный за производство работ, в заявленные на щите сроки не уложились, их сдвинули после того, как «театр захотел, чтобы кабель проводили не открытым способом, а под зданием».

    Теперь рабочие лавируют между уже существующими коммуникациями, чтобы проложить новые. Говорят, продвигается всё очень медленно, но к финалу близки.

    Накануне, как объясняют, яму прокопали у дома №7 по Введенской улице — трубы, через которые протянут кабель, укладывают методом горизонтального бурения, позволяющим обойтись без рытья траншей. После того, как новые плетения подсоединят, тротуар приведут в порядок. Это займёт ещё не меньше недели.

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    Комментарии (1)

    Свободу Лёхе!
    Не знаю кто это написал, но.. каждое Слово(!) заставило.. прилипнуть моему вниманию!) А ведь я, - не чиновник! )
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