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    Первое судно из Мариуполя пришло в Ростов-на-Дону

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    26 комментариев

    В Ростов-на-Дону прибыло первое судно из Мариуполя и ожидает открытия таможни на рейде. Это первое судно, заходившее в порт Мариуполя после боевых действий в городе.

    Как сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на ОАО «Ростовский порт», судно типа «Славутич» загружено бухтами листового металла. «Судно в Ростове, стоит на рейде», — добавил собеседник.

    Представитель порта Мариуполя 28 мая рассказывал ТАСС, что судно МР-3 типа «Славутич» зашло в Мариуполь для загрузки металлом и последующей доставки в Ростов-на-Дону. «Фонтанка» писала о выходе этого судна из Мариуполя 31 мая.

    20 мая Минобороны сообщило, что территория завода «Азовсталь» в Мариуполе полностью взята под контроль ВС РФ, 24 мая — что территории порта разминированы специалистами.

    Петербург и Мариуполь стали побратимами, Северная столица поможет в восстановлении украинского города. «Фонтанка» поговорила с мэром Мариуполя Константином Иващенко, который рассказал, что требуется для восстановления.

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    Комментарии (26)

    Leo64
    "территория завода «Азовсталь» в Мариуполе полностью взята под контроль"

    Угу. И всё, что плохо лежало.
    RMN
    Кто же выгодоприобретатель?
    275039382
    ворованным добром не выстроишь дом.
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