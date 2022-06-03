Первое судно из Мариуполя пришло в Ростов-на-Дону

В Ростов-на-Дону прибыло первое судно из Мариуполя и ожидает открытия таможни на рейде. Это первое судно, заходившее в порт Мариуполя после боевых действий в городе.
Как сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на ОАО «Ростовский порт», судно типа «Славутич» загружено бухтами листового металла. «Судно в Ростове, стоит на рейде», — добавил собеседник.
Представитель порта Мариуполя 28 мая рассказывал ТАСС, что судно МР-3 типа «Славутич» зашло в Мариуполь для загрузки металлом и последующей доставки в Ростов-на-Дону. «Фонтанка» писала о выходе этого судна из Мариуполя 31 мая.
20 мая Минобороны сообщило, что территория завода «Азовсталь» в Мариуполе полностью взята под контроль ВС РФ, 24 мая — что территории порта разминированы специалистами.
Петербург и Мариуполь стали побратимами, Северная столица поможет в восстановлении украинского города. «Фонтанка» поговорила с мэром Мариуполя Константином Иващенко, который рассказал, что требуется для восстановления.