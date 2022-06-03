Первое судно из Мариуполя пришло в Ростов-на-Дону

В Ростов-на-Дону прибыло первое судно из Мариуполя и ожидает открытия таможни на рейде. Это первое судно, заходившее в порт Мариуполя после боевых действий в городе.



Как сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на ОАО «Ростовский порт», судно типа «Славутич» загружено бухтами листового металла. «Судно в Ростове, стоит на рейде», — добавил собеседник.

