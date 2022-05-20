Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории «Азовстали»

Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освобождена. Об этом 20 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, подземные сооружения, контролировавшиеся военнослужащими Украины перешли под контроль ВС РФ. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 человек из «Азова» и ВСУ. В пятницу к российским военным вышла последняя группа из 531 человека.
О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских военных министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.