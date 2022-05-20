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    Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории «Азовстали»

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    Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освобождена. Об этом 20 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    По его словам, подземные сооружения, контролировавшиеся военнослужащими Украины перешли под контроль ВС РФ. С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 человек из «Азова» и ВСУ. В пятницу к российским военным вышла последняя группа из 531 человека.

    О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских военных министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

    Ранее Минобороны РФ показало видео выхода военнопленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Подробнее о том, что сейчас происходит на территории блокированного российскими военными комбината, читайте и смотрите на «Фонтанке».

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