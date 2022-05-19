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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ показало новое видео выхода пленных украинских военных с «Азовстали»

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    Минобороны РФ в четверг, 19 мая, показало свежее видео выхода военнопленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе. По информации ведомства, за сутки сдался ещё 771 военнослужащий украинского подразделения «Азов».

    Минобороны РФ

    В общей сложности, по словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, начиная с 16 мая в плен на «Азовстали» сдались 1 730 военных ВСУ, в том числе 80 раненых.

    Также опубликовано видео условий, в которых пленные находятся на территории ДНР. Как заявляют в Минобороны, все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях в Новоазовске и Донецке.

    Минобороны РФ

    Ранее были опубликованы первые видео, на которых пленные украинские военные выходят из укрытия. Многих выносят на носилках. Накануне Минобороны РФ показало новые кадры с «Азовстали».

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