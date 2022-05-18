Минобороны РФ: За сутки в плен сдались 694 украинских военных с завода «Азовсталь»



За прошедшие сутки с территории заблокированного завода «Азовсталь» в плен сдались 694 украинских военных и военнослужащих полка «Азов», в том числе 29 раненых. Об этом 18 мая сообщило Минобороны России.



Всего с 16 мая сдались 959 военных. На стационарное лечение в больницу, находящуюся на территории ДНР в городе Новоазовске, поместили 51 человека.



Во вторник, 17 мая, в Министерстве обороны РФ подтвердили информацию о сдаче в плен украинских военнослужащих, заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Ведомство опубликовало видео, на котором военные ВСУ выходят из укрытия. Многих выносят на носилках.