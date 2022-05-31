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    Из порта Мариуполя вышел первый загруженный там сухогруз

    2050
    17 комментариев

    Первое судно, получившее груз в порту Мариуполя после взятия города под контроль российскими войсками, вышло из порта в сопровождении катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

    Минобороны России

    Как сообщили 31 мая в Минобороны РФ, судно типа «Славутич» зашло в порт после его полного освобождения и разминирования. Сухогруз был загружен металлом, который он должен доставить в порт Ростова-на-Дону.

    Напомним, что 24 мая территории порта в Мариуполе были разминированы специалистами Черноморского флота и инженерными войсками. В общей сложности, по данным Минобороны РФ, было обследовано 134 сооружения, обнаружено и обезврежено более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения.

    Ранее «Фонтанка» писала, что у ДНР появится свой торговый флот, который будет ходить под флагом республики.

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    Комментарии (17)

    angel of death
    чё везут? импортозамещение? =/
    состав груза не раскрыт, увы...
    266132755
    Мародерку повез
    Марти МакФлай
    Некие репарации таки?
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