Из порта Мариуполя вышел первый загруженный там сухогруз

Первое судно, получившее груз в порту Мариуполя после взятия города под контроль российскими войсками, вышло из порта в сопровождении катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

Как сообщили 31 мая в Минобороны РФ, судно типа «Славутич» зашло в порт после его полного освобождения и разминирования. Сухогруз был загружен металлом, который он должен доставить в порт Ростова-на-Дону.



Напомним, что 24 мая территории порта в Мариуполе были разминированы специалистами Черноморского флота и инженерными войсками. В общей сложности, по данным Минобороны РФ, было обследовано 134 сооружения, обнаружено и обезврежено более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения.

