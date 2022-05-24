Минобороны РФ: Разминирование Мариупольского порта завершено

Минобороны РФ
Специалисты Черноморского флота и инженерных войск РФ завершили разминирование территории Мариупольского порта. Об этом 24 мая заявили в Минобороны РФ и показали видео процесса.
Всего саперы обследовали 134 сооружения и обезвредили 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения. Освобождены подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Кроме того, саперы разминировали участок побережья Азовского моря, прилегающий к порту.
«В ходе разминирования саперы обнаружили и обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы. Все обнаруженные снаряды и мины подрываются на месте с применением накладных зарядов. В процессе работы для уничтожения мин широко применяется робототехнический комплекс разминирования «Уран-6»», — рассказали в Минобороны.
20 мая официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что территория завода «Азовсталь» в Мариуполе полностью взята под контроль ВС РФ.