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    У ДНР появится торговый флот, который будет ходить под флагом республики

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    Донецкая народная республика (ДНР) обзаведется своим торговым флотом. Под юрисдикцию ДНР перейдет часть судов в порту Мариуполя, заявил 31 мая глава республики Денис Пушилин.

    «Часть судов перейдет в юрисдикцию ДНР. Об этом приняты уже соответствующие решения. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны», — сказал Пушилин (цитата по ТАСС). Он отметил, что суда получат новые названия.

    Пушилин добавил, что электроснабжение порта восстановят до конца июня и он будет задействован для доставки строительных материалов и техники для восстановления городов республики, поскольку такие объемы сложно перевезти по железной дороге.

    Ранее Минобороны отчиталось, что порт Мариуполя разминирован. Там остаются шесть иностранных сухогрузов: «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминикана), «Смарта» (Либерия), «Блю Стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка).

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