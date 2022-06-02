В Дагестане звуки ремонта довели женщину до ручки, а ее соседа — до больницы

В Дагестане полиция задержала местную жительницу, которая подозревается в нанесении побоев соседу. По предварительным данным, она избила мужчину арматурой за раздражающие звуки ремонта. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба регионального управления МВД.



По информации полиции, в поселке Новый Кяхулай между 50-летней женщиной и 35-летним мужчиной произошел конфликт. У последнего во дворе проводились строительные ремонтные работы, шум раздражал соседку, из-за чего у них периодически случались ссоры.

