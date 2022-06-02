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    В Дагестане звуки ремонта довели женщину до ручки, а ее соседа — до больницы

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    3 комментария

    В Дагестане полиция задержала местную жительницу, которая подозревается в нанесении побоев соседу. По предварительным данным, она избила мужчину арматурой за раздражающие звуки ремонта. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

    По информации полиции, в поселке Новый Кяхулай между 50-летней женщиной и 35-летним мужчиной произошел конфликт. У последнего во дворе проводились строительные ремонтные работы, шум раздражал соседку, из-за чего у них периодически случались ссоры.

    «На этот раз женщина окончательно разозлилась, решила не ограничиваться словами и, вооружившись арматурой, пошла к соседу «в гости». По итогу ее визита он был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

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    Комментарии (3)

    07A
    Вы люки попробуйте собирать, а лучше в колледж поступите, получите профессию
    chip1
    Кучеряво живут, у нас на улице кусок арматуры не найдешь, все в металлолом сдают!
    265055770
    Есть женщины в наших селеньях
    Их бабами нежно зовут
    Слона на скаку остановят
    И хобот ему оторвут
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