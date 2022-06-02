Меркель впервые публично высказалась о спецоперации России на Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые за полгода высказалась о спецоперации: она осудила Россию и поддержала Украину. Об этом 2 июня сообщает ТАСС.
Меркель, выступая на мероприятии из-за ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана, назвала происходящее «глубоким поворотным моментом». «Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону», — сказала она.
Экс-канцлер ФРГ выразила поддержку Германии, ЕС, США, G7, НАТО и ООН, которые, по её оценке, нацелены на прекращение боевых действий.
Также Меркель назвала проведение Россией специальной военной операции на Украине «вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны».