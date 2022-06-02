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    Меркель впервые публично высказалась о спецоперации России на Украине

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    42 комментария

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые за полгода высказалась о спецоперации: она осудила Россию и поддержала Украину. Об этом 2 июня сообщает ТАСС.

    Меркель, выступая на мероприятии из-за ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана, назвала происходящее «глубоким поворотным моментом». «Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону», — сказала она.

    Экс-канцлер ФРГ выразила поддержку Германии, ЕС, США, G7, НАТО и ООН, которые, по её оценке, нацелены на прекращение боевых действий.

    Также Меркель назвала проведение Россией специальной военной операции на Украине «вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны».

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    Комментарии (42)

    Савва Морозов
    её мнение очень важно для России. только Германия всё оружие никак поставить не может. а после того, как штаты прекрасно получают ещё больше нефти, когда эуропа отказалась, то совсем смешно.
    07A
    Где они были 8 лет. Им Сталин разрешил остаться государством.
    Piter Russo
    Ну высказалась и высказалась, какая проблема то? Один у них бывший канцлер не высказался, так его сотрудников без финансирования и его без кабинета остадили.
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