Компания OMV из Австрии заплатила за газ из РФ по новой схеме

В австрийской нефтегазовой компании OMV заявили, что майский платёж за поставки российского газа по новой схеме прошёл без проблем. Об этом в среду сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя концерна.

«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», — отметили в фирме 1 июня.



Ранее стало известно, что компании RWE и Uniper оплатили в мае по новой схеме поставки газа из России в евро.

О том, что OMV присоединилась к другим европейским компаниям, которые переводят платежи в Газпромбанк в евро для оплаты поставок газа из России, агентство Reuters писало ещё 20 мая. Тогда отмечалось, что фирма реализовала процесс оплаты, который не нарушает введённые санкции.



«Фонтанка» 1 июня писала, что «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок газа компаниям Shell Energy Europe в ФРГ и Orsted Salg & Service в Дании из-за отсутствия оплаты в рублях.



Накануне, 31 мая, сообщалось, что по той же причине «Газпром» полностью остановил поставки газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra.

Между тем основные покупатели российского газа из Греции — DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas — перешли на оплату в рублях. 24 мая в СМИ писали, что компании уже открыли счета.

19 мая зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что около половины из 54 компаний, имеющих договоры с российской компанией, которая поставляет газ на экспорт, открыли специальные счета для оплаты поставок в рублях.

