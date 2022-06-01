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    Компания OMV из Австрии заплатила за газ из РФ по новой схеме

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    1 комментарий

    В австрийской нефтегазовой компании OMV заявили, что майский платёж за поставки российского газа по новой схеме прошёл без проблем. Об этом в среду сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя концерна.

    «Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», — отметили в фирме 1 июня.

    Ранее стало известно, что компании RWE и Uniper оплатили в мае по новой схеме поставки газа из России в евро.

    О том, что OMV присоединилась к другим европейским компаниям, которые переводят платежи в Газпромбанк в евро для оплаты поставок газа из России, агентство Reuters писало ещё 20 мая. Тогда отмечалось, что фирма реализовала процесс оплаты, который не нарушает введённые санкции.

    «Фонтанка» 1 июня писала, что «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок газа компаниям Shell Energy Europe в ФРГ и Orsted Salg & Service в Дании из-за отсутствия оплаты в рублях.

    Накануне, 31 мая, сообщалось, что по той же причине «Газпром» полностью остановил поставки газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra.

    Между тем основные покупатели российского газа из Греции — DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas — перешли на оплату в рублях. 24 мая в СМИ писали, что компании уже открыли счета.

    19 мая зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что около половины из 54 компаний, имеющих договоры с российской компанией, которая поставляет газ на экспорт, открыли специальные счета для оплаты поставок в рублях.

    Напомним, 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Новый порядок расчётов за топливо начал действовать с 1 апреля. Россия пригрозила, что оценит непоступление средств как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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    Комментарии (1)

    07A
    Австрия входит в рублевую зону.
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