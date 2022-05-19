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    Новак: Около половины зарубежных компаний — покупателей российского газа открыли рублевые счета

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    15 комментариев

    Около половины из 54 компаний, имеющих договоры с российской компанией, которая поставляет газ на экспорт, открыли специальные счета для оплаты поставок в рублях. Об этом 19 мая в ходе марафона «Новые горизонты» заявил зампред правительства РФ Александр Новак.

    «На сегодняшний день у нас, по-моему, около 54 компаний, которые имеют договора с «Газпром экспортом», дочерней компанией, которая реализует газ на экспорт. [Среди них] есть крупные, средние, маленькие компании. По моим данным, около половины из этого количества уже открыло в нашем уполномоченном банке специальные счета, валютные и рублевые, для того, чтобы обеспечивать поступление валютной выручки», — сообщил он.

    Он отметил, что перевод расчетов на рубли — это вынужденная мера, направленная на обеспечение сохранности экспортной выручки. Также, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе «Северного потока-2», Новак сообщил, что трубопровод вряд ли будет запущен в ближайшее время, но в будущем будет востребован, уверен зампред правительства.

    31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок с этих счетов началась 1 апреля. Россия пригрозила, что оценит непоступление средств как неисполнение обязательств со стороны покупателя. Иностранные СМИ сообщали, что уже два десятка европейских компаний открыли в Газпромбанке счета для оплаты российского газа.

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    Комментарии (15)

    07A
    Давятся в очереди за рублями. смеюсь над диванными аналитиками-доллар по 200? )))))
    Дежурный по объединению
    При этом, говорят(ТМ), уже некуда закачивать попутные ресурсы при нефтедобыче.
    DEMOMON
    Так скорее всего, вперёд бежали именно те, кто больше всего кричал, что не будет открывать счёт в рублях.))
    Вот такой вот парадокс.
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