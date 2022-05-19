Новак: Около половины зарубежных компаний — покупателей российского газа открыли рублевые счета

Около половины из 54 компаний, имеющих договоры с российской компанией, которая поставляет газ на экспорт, открыли специальные счета для оплаты поставок в рублях. Об этом 19 мая в ходе марафона «Новые горизонты» заявил зампред правительства РФ Александр Новак.



«На сегодняшний день у нас, по-моему, около 54 компаний, которые имеют договора с «Газпром экспортом», дочерней компанией, которая реализует газ на экспорт. [Среди них] есть крупные, средние, маленькие компании. По моим данным, около половины из этого количества уже открыло в нашем уполномоченном банке специальные счета, валютные и рублевые, для того, чтобы обеспечивать поступление валютной выручки», — сообщил он.

