Новак: Около половины зарубежных компаний — покупателей российского газа открыли рублевые счета

Около половины из 54 компаний, имеющих договоры с российской компанией, которая поставляет газ на экспорт, открыли специальные счета для оплаты поставок в рублях. Об этом 19 мая в ходе марафона «Новые горизонты» заявил зампред правительства РФ Александр Новак.
«На сегодняшний день у нас, по-моему, около 54 компаний, которые имеют договора с «Газпром экспортом», дочерней компанией, которая реализует газ на экспорт. [Среди них] есть крупные, средние, маленькие компании. По моим данным, около половины из этого количества уже открыло в нашем уполномоченном банке специальные счета, валютные и рублевые, для того, чтобы обеспечивать поступление валютной выручки», — сообщил он.
Он отметил, что перевод расчетов на рубли — это вынужденная мера, направленная на обеспечение сохранности экспортной выручки. Также, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе «Северного потока-2», Новак сообщил, что трубопровод вряд ли будет запущен в ближайшее время, но в будущем будет востребован, уверен зампред правительства.
31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок с этих счетов началась 1 апреля. Россия пригрозила, что оценит непоступление средств как неисполнение обязательств со стороны покупателя. Иностранные СМИ сообщали, что уже два десятка европейских компаний открыли в Газпромбанке счета для оплаты российского газа.