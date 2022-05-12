Два десятка европейских компаний открыли счета в Газпромбанке, чтобы платить за газ в рублях

Количество европейских компаний, открывших счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа, выросло до 20, сообщает 12 мая Bloomberg. На конец апреля их было 10.



«В общей сложности двадцать европейских компаний открыли счета, а еще 14 клиентов запросили документы, необходимые для их открытия», — передает агентство со ссылкой на анонимный источник. Конкретные компании он не назвал.



Bloomberg приводит слова премьер-министра Италии Марио Драги, который вчера заявил, что большинство импортеров газа уже открыли рублевые счета в Газпромбанке. По его словам, поставки в рублях уже оплатил крупнейший импортер топлива в Германии.

