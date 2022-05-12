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    Два десятка европейских компаний открыли счета в Газпромбанке, чтобы платить за газ в рублях

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    8 комментариев

    Количество европейских компаний, открывших счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа, выросло до 20, сообщает 12 мая Bloomberg. На конец апреля их было 10.

    «В общей сложности двадцать европейских компаний открыли счета, а еще 14 клиентов запросили документы, необходимые для их открытия», — передает агентство со ссылкой на анонимный источник. Конкретные компании он не назвал.

    Bloomberg приводит слова премьер-министра Италии Марио Драги, который вчера заявил, что большинство импортеров газа уже открыли рублевые счета в Газпромбанке. По его словам, поставки в рублях уже оплатил крупнейший импортер топлива в Германии.

    31 марта президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок с этих счетов началась с 1 апреля. Россия пригрозила, что оценит непоступление средств как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

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    Комментарии (8)

    Vasya11
    Ну осталось установить курс рубля к баксу (например: 1₽ = 300$), и можно считать программа минимум, выполнена.
    Правда с некоторой оговоркой/поправкой. Чтобы переведённые суммы за газ, сразу обналичивались и доставлялись в хранилище на полки ценрального банка в России.
    Или в обменные пункты. Чтобы российский народ мог удалить свою жажду в приобритении фантиков.
    266081025
    Тактически ..победа..как минимум не будет как с Ираном где..деньги за нефть на спецсчетах и тока на еду и лекарства...но страгически ..5/10 лет наш газ перестанут покупать в Европе, по крайней мере в нынешних объемах точно..
    rs9313446
    Разговоров то было...двуличные говорящие головы.
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