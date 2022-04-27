СМИ: Десять европейских покупателей газа открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях

Счета в Газпромбанке для оплаты газовых поставок через конвертацию в рубли открыли десять покупателей из Европы. Об этом 27 апреля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Всего список покупателей из перечня «недружественных» стран насчитывает 21 государство. Четыре европейских покупателя уже оплатили поставки российского газа по новому механизму.

Ранее «Фонтанка» писала, что поставки газа в Болгарию и Польшу полностью приостановлены из-за неоплаты в рублях.

31 марта президент РФ Владимир Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок будет вестись с этих счетов начиная с 1 апреля. Непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя.