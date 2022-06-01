Из-за отсутствия оплаты в рублях «Газпром» прекратил поставки Orsted и Shell

Компания «Газпром» подтвердила полное прекращение поставок в адрес компаний Shell Energy Europe в ФРГ и Orsted Salg & Service в Дании. Об этом сообщают 1 июня российские информагентства.
Причина — неоплата газа в рублях.
«Компания отмечает, что в 2021 году «Газпром экспорт» поставил компании Orsted 1,97 млрд куб. м газа, что составило около 2/3 от общего потребления газа в Дании. Контракт на поставку газа в Германию с Shell Energy Europe Limited предусматривал объем до 1,2 млрд куб. м газа в год», — пишет «Коммерсантъ».
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