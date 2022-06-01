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    Из-за отсутствия оплаты в рублях «Газпром» прекратил поставки Orsted и Shell

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    6 комментариев

    Компания «Газпром» подтвердила полное прекращение поставок в адрес компаний Shell Energy Europe в ФРГ и&nbsp;Orsted Salg & Service в Дании. Об этом сообщают 1 июня российские информагентства.

    Причина — неоплата газа в рублях.

    «Компания отмечает, что в 2021 году «Газпром экспорт» поставил компании Orsted 1,97 млрд куб. м газа, что составило около 2/3 от общего потребления газа в Дании. Контракт на поставку газа в Германию с Shell Energy Europe Limited предусматривал объем до 1,2 млрд куб. м газа в год», — пишет «Коммерсантъ».

    Новость дополняется.

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    Комментарии (6)

    274480869
    1 200 000 000 м3 годовой оборот с Шеллом. Не хотят по $300, будут брать в Европе такой же, этого же продавца в итоге, по 1200 (Цены весьма усредненные) Если кто-то продаст. Рынок, hуле
    Макакич
    Никто Газпрому в рублях не платит и не собирается)
    X-кот
    Из-за неконтролируемой злобы начальника, но не Газпрома. Не уговариваются, брезгуют.. При этом ведь НИКТО в рублях не платит, это фэйк для пипла :))))
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