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    «Газпром» приостановит поставку газа в Нидерланды. Вентиль закрутят 31 мая

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    20 комментариев

    «Газпром экспорт» со вторника приостановит поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra из-за задолженности за апрель. Об этом 30 мая сообщили в компании, пишет ТАСС.

    Ранее трейдер отказался выполнять требования по новой системе оплаты в рублях.

    «Это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании», — говорилось в сообщении.

    Поставщик газа ответил быстро.

    «По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от GasTerra платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил GasTerra о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом президента РФ», — сказано в сообщении «Газпром экспорта».

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    Комментарии (20)

    Денеб
    Что-что, а закручивать мы умеем..... и вентили и гайки......и показывать кузькину мать окружающим......
    260567431
    А что никто не пишет, что не рубли и были, что в схеме ничего не меняется? Мы же тут давно во всем разобрались совместными усилиями.
    07A
    Было бы удивительно, нет?
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