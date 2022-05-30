«Газпром» приостановит поставку газа в Нидерланды. Вентиль закрутят 31 мая

«Газпром экспорт» со вторника приостановит поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra из-за задолженности за апрель. Об этом 30 мая сообщили в компании, пишет ТАСС.
Ранее трейдер отказался выполнять требования по новой системе оплаты в рублях.
«Это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым вариантом оплаты. В частности, открытие счетов в Москве по российскому законодательству и контроль над ними со стороны российского режима представляют слишком большой риск для гронингенской компании», — говорилось в сообщении.
Поставщик газа ответил быстро.
«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от GasTerra платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил GasTerra о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом президента РФ», — сказано в сообщении «Газпром экспорта».