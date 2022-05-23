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    Польша решила разорвать соглашение на поставку российского газа

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    1 комментарий

    Правительство Польши обнародовало заявление о том, что разрывает соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце года. Об этом сообщает 23 мая РИА Новости.

    Новость дополняется.

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    Комментарии (1)

    Huga Birchtree
    Газ из России, поставленный Германией в Польшу, это уже не Российский газ... :)) Руководству России пора задумать о ограничении квот на поставку газа Германии и другим странам, которые решают перепродать Российский газ. Это бы был удар в поддыхание не друзьям государствам!
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