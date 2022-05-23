Польша решила разорвать соглашение на поставку российского газа

Правительство Польши обнародовало заявление о том, что разрывает соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце года. Об этом сообщает 23 мая РИА Новости.
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Правительство Польши обнародовало заявление о том, что разрывает соглашение на поставку российского газа, не дожидаясь его завершения в конце года. Об этом сообщает 23 мая РИА Новости.
Новость дополняется.
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