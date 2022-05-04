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    Экономика и санкции

    «Газпром»: Польша после отказа от покупки российского газа получает его из Италии и Франции

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    Отказавшаяся покупать российский газ за рубли, Польша стала получать его из Германии, а следом — из Италии и Франции. При этом хранилища страны заполнены на 80%, в то время как в среднем по Европе этот показатель на уровне 34%. Об этом 4 мая сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

    По его словам, Польша после отказа от покупки российского газа за рубли стала получать его через физический реверс от Германии по газопроводу «Ямал — Европа». Германия 2 мая перекрыла этот поток.

    «Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», — подчеркнул Куприянов.

    Он отметил, что Польша использует этот газ, в том числе, для закачки в свои подземные хранилища, которые сейчас заполнены на 80%. При этом хранилища Европы в среднем заполнены на 34%. Представитель «Газпрома» добавил, что одновременно с этим на неделе выросли заявки на поставку российского газа через Украину — в среднем на 43%.

    Что касается внутреннего рынка, 2 мая «Газпром» поставил российским потребителям рекордные для этой даты 791 млн кубометров газа. Причиной стала аномально низкая температура в зоне действия Единой системы газоснабжения России — всего 9 градусов тепла.

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