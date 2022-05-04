«Газпром»: Польша после отказа от покупки российского газа получает его из Италии и Франции

Отказавшаяся покупать российский газ за рубли, Польша стала получать его из Германии, а следом — из Италии и Франции. При этом хранилища страны заполнены на 80%, в то время как в среднем по Европе этот показатель на уровне 34%. Об этом 4 мая сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.



По его словам, Польша после отказа от покупки российского газа за рубли стала получать его через физический реверс от Германии по газопроводу «Ямал — Европа». Германия 2 мая перекрыла этот поток.

