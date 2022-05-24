СМИ: Греческие компании перешли на оплату газа в рублях

Все греческие импортеры российского газа перешли на оплату в рублях, сообщает 24 мая РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли. Речь идет о трех основных покупателях — газовых компаниях DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas.



По информации источника агентства, компании уже открыли счета и запустили процесс оплаты. Срок расчета за апрельские поставки газа наступает в среду, 25 мая.

