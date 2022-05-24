СМИ: Греческие компании перешли на оплату газа в рублях

Все греческие импортеры российского газа перешли на оплату в рублях, сообщает 24 мая РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли. Речь идет о трех основных покупателях — газовых компаниях DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas.
По информации источника агентства, компании уже открыли счета и запустили процесс оплаты. Срок расчета за апрельские поставки газа наступает в среду, 25 мая.
«Нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой», — пояснил источник РИА Новости, добавив, что в Греции не ожидается прекращения поставок российского газа.
Как считают эксперты, в ближайшие годы стране не удастся заменить российский газ другими источниками энергии — на поставки из России приходится от
Ранее СМИ сообщали о достигнутых соглашениях по ценам на российский газ между DEPA Commerce и «Газпромом». Согласно им, до 2026 года греческий импортер продолжит получать из России 2 миллиарда кубометров газа ежегодно.