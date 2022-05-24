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    СМИ: Греческие компании перешли на оплату газа в рублях

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    2 комментария

    Все греческие импортеры российского газа перешли на оплату в рублях, сообщает 24 мая РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли. Речь идет о трех основных покупателях — газовых компаниях DEPA Commerce, Mytilineos и Prometheus Gas.

    По информации источника агентства, компании уже открыли счета и запустили процесс оплаты. Срок расчета за апрельские поставки газа наступает в среду, 25 мая.

    «Нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой», — пояснил источник РИА Новости, добавив, что в Греции не ожидается прекращения поставок российского газа.

    Как считают эксперты, в ближайшие годы стране не удастся заменить российский газ другими источниками энергии — на поставки из России приходится от 45 % до 55 % импорта в зависимости от сезона. По заявлениям Кремля, российская сторона покрывает более 40 % потребностей Греции в природном газе.

    Ранее СМИ сообщали о достигнутых соглашениях по ценам на российский газ между DEPA Commerce и «Газпромом». Согласно им, до 2026 года греческий импортер продолжит получать из России 2 миллиарда кубометров газа ежегодно.

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    Комментарии (2)

    Марти МакФлай
    Неправда.Это все так же в евро, никаких рублей там нет.Я читал в комментах на Фъ разъяснения экспертов.Нет причин им не доверять.
    Савва Морозов
    ещё и эти. завтра 56 пробивка?
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