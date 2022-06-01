    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    767мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.61eur62.74
    Отмена маршрутокОбрушение ипотекиГде атакуют клещиДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Добыча «Газпрома» в январе — мае сократилась почти на 5%

    568
    3 комментария

    За пять месяцев 2022 года добыча «Газпрома» сократилась на 4,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлом года — до 211,4 миллиарда кубометров газа, сообщила пресс-служба компании в среду, 1 июня. Поставки в Китай и на внутренний рынок растут, экспорт в страны дальнего зарубежья — ожидаемо падает.

    Как отмечают в «Газпроме», май 2022 года стал одним из самых холодных в европейской части России за всю историю наблюдений. В результате поставки газа на внутренний рынок выросли на 17,7 % по сравнению с прошлогодним показателем и 22 раза достигали рекордных суточных показателей за последнее десятилетие. В начале месяца (с 3 по 5 мая) был трижды обновлен абсолютный майский суточный максимум.

    Экспорт в страны дальнего зарубежья в январе — мае сократился до 61 млрд кубометров, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,6 %, или на 23,2 миллиарда кубометров. При этом экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC, напротив, вырос. В начале мая в компании заявляли, что за четыре месяца с начала года «Газпром» поставил в Китай на 60 % газа больше, чем в январе — апреле 2021-го.

    По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 мая запасы газа в европейских подземных хранилищах были восполнены на 20,4 млрд кубометров газа. Для выхода на уровень 90 % заполненности ПХГ компаниям предстоит закачать еще более 42 млрд кубометров.

    Утром 1 июня «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок в адрес немецкой Shell Energy Europe и датской Orsted Salg & Service из-за отказа компаний оплачивать газ в рублях. Накануне российская компания по той же причине прекратила поставки в Нидерланды. Ранее топливо прекратили экспортировать в Польшу, Болгарию и Финляндию.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    VKuser264902659
    А нам то чё?
    Дежурный по объединению
    А поставки за бугор на 30%. В связи с чем возникает вопрос - куда делись 25%?
    dragvs
    "май 2022 года стал одним из самых холодных в европейской части России за всю историю наблюдений" - скоро "ледниковый период" на территории России объявят, топить будут круглый год, не снижать же добычу то.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close