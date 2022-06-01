Добыча «Газпрома» в январе — мае сократилась почти на 5%

За пять месяцев 2022 года добыча «Газпрома» сократилась на
Как отмечают в «Газпроме», май 2022 года стал одним из самых холодных в европейской части России за всю историю наблюдений. В результате поставки газа на внутренний рынок выросли на
Экспорт в страны дальнего зарубежья в январе — мае сократился до 61 млрд кубометров, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 мая запасы газа в европейских подземных хранилищах были восполнены на 20,4 млрд кубометров газа. Для выхода на уровень
Утром 1 июня «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок в адрес немецкой Shell Energy Europe и датской Orsted Salg & Service из-за отказа компаний оплачивать газ в рублях. Накануне российская компания по той же причине прекратила поставки в Нидерланды. Ранее топливо прекратили экспортировать в Польшу, Болгарию и Финляндию.