Добыча «Газпрома» в январе — мае сократилась почти на 5%

За пять месяцев 2022 года добыча «Газпрома» сократилась на 4,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлом года — до 211,4 миллиарда кубометров газа, сообщила пресс-служба компании в среду, 1 июня. Поставки в Китай и на внутренний рынок растут, экспорт в страны дальнего зарубежья — ожидаемо падает.



Как отмечают в «Газпроме», май 2022 года стал одним из самых холодных в европейской части России за всю историю наблюдений. В результате поставки газа на внутренний рынок выросли на 17,7 % по сравнению с прошлогодним показателем и 22 раза достигали рекордных суточных показателей за последнее десятилетие. В начале месяца (с 3 по 5 мая) был трижды обновлен абсолютный майский суточный максимум.



Экспорт в страны дальнего зарубежья в январе — мае сократился до 61 млрд кубометров, упав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,6 % , или на 23,2 миллиарда кубометров. При этом экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC, напротив, вырос. В начале мая в компании заявляли, что за четыре месяца с начала года «Газпром» поставил в Китай на 60 % газа больше, чем в январе — апреле 2021-го.



По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 мая запасы газа в европейских подземных хранилищах были восполнены на 20,4 млрд кубометров газа. Для выхода на уровень 90 % заполненности ПХГ компаниям предстоит закачать еще более 42 млрд кубометров.

