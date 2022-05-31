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    Отключение Сбербанка от SWIFT и санкции против патриарха. Главное вокруг спецоперации на Украине за 31 мая

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    2 комментария
    Санкции против представителей РПЦ, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, намерена ввести Украина
    Санкции против представителей РПЦ, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, намерена ввести УкраинаФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 31 мая.

    Шестой пакет санкций Евросоюза

    Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций ЕС против России готов, сейчас документ редактируется и может быть утвержден 1 или 2 июня. Дебаты по шестому пакету санкций продолжались почти месяц, теперь саммит ЕС его согласовал. Среди прочего он предполагает частично отложенное эмбарго на российскую нефть, отключение от SWIFT Сбербанка и еще двух российских банков и запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов (названия пока не объявлены). Также будет расширен черный список граждан России, к которым применяются личные санкции.

    Отмена фестиваля «Новая волна»

    Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» перенесен на следующий год. Ежегодный конкурс должен был традиционно пройти в Сочи в августе.

    — Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран, — заявили организаторы, не уточняя деталей.

    Конкурс «Новая волна» проводится с 2002 года, до 2014 года включительно он проходил в Юрмале. В разные годы участниками «Новой волны» были Дима Билан, группа Smash!!, Анастасия Стоцкая, Полина Гагарина, Нюша, Тина Кароль и другие артисты из разных стран мира. В течение последних двух десятилетий «Новая волна» была крупнейшим конкурсом молодых исполнителей, который инициировала Россия. В конце мая Николай Басков заявлял, что в России собираются создать конкурс, который может стать русскоязычным аналогом «Евровидения». До участия в самом «Евровидении» российских исполнителей в этом году не допустили.

    Санкции против патриарха Кирилла

    Верховная рада проголосовала за введение санкций сроком на 10 лет в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других представителей Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Алексея Гончаренко. Теперь решение Рады должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны Украины.

    В санкционном списке помимо самого патриарха значатся глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, заместитель председателя этого отдела протоиерей Николай Балашов и митрополит Псковский и Порховский Тихон. Список ограничительных мер состоит из 19 пунктов, включая блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение выдачи наличных, прекращение культурных обменов и научного сотрудничества, отказ в предоставлении виз, аннулирование официальных визитов, лишение госнаград и так далее.

    Еще три альтернативных названия McDonald’s

    Российский «Макдоналдс» подал в Роспатент заявки на регистрацию еще трех новых брендов, которые в будущем могут стать названиями новых ресторанов сети после ее ухода из России. Среди вновь предложенных вариантов — «Это он», «Точно он» и «Компас». По данным агентства «Москва», соответствующие документы поступили в ведомство 27 мая. Ранее компания подавала заявки о регистрации пяти названий, четыре из которых звучат как «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Только так» и «Тот самый».

    Сеть ресторанов McDonald’s после ухода бренда из России купил российский бизнесмен. Ожидается, что скоро они откроются под новым брендом.

    Санкции против представителей РПЦ, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, намерена ввести Украина
    Санкции против представителей РПЦ, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, намерена ввести УкраинаФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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    McDonald’sКремльпатриарх КириллсанкцииЕвросоюз«Новая волна»SWIFTспецоперация на Украине
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    Комментарии (2)

    kоt-obormot
    Не, не овраги и не лес,
    Не океан без дна и берегов,
    А поле, поле, поле, поле Чудес,
    А поле, поле, поле, поле Чудес,
    Поле чудес в Стране Дураков.
    Крекс-пекс-фекс...©
    274655793
    На святое замахнулись?
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