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    Автомобилист подстроил угон своей машины, но вместо страховки получил уголовное дело в Петербурге

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    Житель Ленобласти решил заработать на угоне собственной машины в Петербурге и подговорил знакомых. Однако спустя полгода коварный план раскрылся. Автомобиль, правда, уже успели разобрать и частично распродать.

    В ноябре 2021 года 50-летний житель Ленобласти, работающий водителем в ПНИ, сообщил об угоне своей KIA Optima 2018 года выпуска с Красногородской улицы в Красном Селе. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4, п. «б», ст. 158 УК РФ). А 30 мая 2022 года полицейские установили, что сообщение об угоне было заведомо ложным. Целью автомобилиста было получить страховую выплату за якобы похищенную машину. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 мая.

    Мужчина попросил двух своих знакомых переместить его KIA в автосервис в Гатчинском районе Ленобласти, что они и сделали около 17 часов 22 ноября. Позднее машину в сервисе разобрали на запчасти и частично продали через интернет-площадку для объявлений. Часть имущества полицейские нашли и изъяли.

    В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 306, ч. 1, УК РФ (заведомо ложный донос), а дело о краже прекращено за отсутствием события преступления. Владельцу KIA избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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