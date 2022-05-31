Автомобилист подстроил угон своей машины, но вместо страховки получил уголовное дело в Петербурге

Житель Ленобласти решил заработать на угоне собственной машины в Петербурге и подговорил знакомых. Однако спустя полгода коварный план раскрылся. Автомобиль, правда, уже успели разобрать и частично распродать.
В ноябре 2021 года 50-летний житель Ленобласти, работающий водителем в ПНИ, сообщил об угоне своей KIA Optima 2018 года выпуска с Красногородской улицы в Красном Селе. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (
Мужчина попросил двух своих знакомых переместить его KIA в автосервис в Гатчинском районе Ленобласти, что они и сделали около 17 часов 22 ноября. Позднее машину в сервисе разобрали на запчасти и частично продали через интернет-площадку для объявлений. Часть имущества полицейские нашли и изъяли.
В итоге было возбуждено уголовное дело по