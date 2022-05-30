Спасатели показали, как искали людей в искореженной «Ладе» на Московском шоссе

Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей ночью 30 мая на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. Фотографиями с места ДТП поделились спасатели.
По уточненным данным Аварийно-спасательной службы ЛО, в аварии погиб водитель «Лады». Он не справился с управлением на 656-м километре Тосненской объездной дороги, ударился о фонарный столб, улетел под путепровод и врезался в опору дорожного моста. На фото видно, как спасатели и медики осматривали то, что осталось от автомобиля: машину почти разорвало пополам, и тело водителя зажало в салоне.
Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно деблокировали погибшего водителя и передали сотрудникам полиции.