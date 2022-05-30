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    Спасатели показали, как искали людей в искореженной «Ладе» на Московском шоссе

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    2 комментария

    Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей ночью 30 мая на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. Фотографиями с места ДТП поделились спасатели.

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    По уточненным данным Аварийно-спасательной службы ЛО, в аварии погиб водитель «Лады». Он не справился с управлением на 656-м километре Тосненской объездной дороги, ударился о фонарный столб, улетел под путепровод и врезался в опору дорожного моста. На фото видно, как спасатели и медики осматривали то, что осталось от автомобиля: машину почти разорвало пополам, и тело водителя зажало в салоне.

    Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно деблокировали погибшего водителя и передали сотрудникам полиции.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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    Комментарии (2)

    Добрый кот
    Там людей то не было, что они искали...
    Alex000
    Смотрю и в прошлом материале торчащую на фото ногу водителя замазали. А смысл замазывать, там ни крови ж, ничего.
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