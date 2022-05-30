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    Автомобиль в комке металла на Московском шоссе можно опознать по колесу. Часть осталась на столбе, остальное — далеко

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    9 комментариев

    Один человек погиб в результате утренней аварии на федеральной дороге М-10 «Россия» (Московское шоссе) под Петербургом.

    30 мая в 4:57 на 654-м километре трассы водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с опорой освещения, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Несовместимые с жизнью травмы получил один человек.

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    Фотографии с места аварии публикует очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По его словам, на объездной дороге вокруг Тосно, в направлении Петербурга, разбилась «Лада Приора». На фотографиях видно, что на фонаре остался кусок металла, а сама машина пролетела ещё несколько десятков метров и остановилась под путепроводом, где её, видимо, задержали опоры конструкции.

    Минувшим вечером, напомним, человек погиб в ДТП на КАД.

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    Комментарии (9)

    mynine
    "Летчик" летел с большим превышением разрешенной скорости.
    Софокл Аристархович
    Самое сонное время. Водителя жаль, но... могло быть и страшнее, если бы водитель заснул в городе
    NoName1234
    А шумка хорошая была..
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