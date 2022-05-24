В России вводят штрафы за незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг

Государственная дума приняла закон об административной ответственности за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с его отказом предоставить персональные данные. Инициатива поможет пресечь практику принудительного сбора информации о клиентах, сообщили в пресс-службе Госдумы во вторник, 24 апреля.

«Законопроектом предлагается установить административную ответственность за отказ продавца заключать и исполнять договор, если потребитель не согласен представить свои персональные данные. Должностным лицам будет грозить штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридическим — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Государственная дума приняла базовый закон, запрещающий принуждать потребителей к предоставлению персональных данных вопреки требованиям действующего законодательства. Помимо того, в законе «О защите прав потребителей» был закреплен перечень недопустимых условий договора — например, оказания дополнительных платных услуг без согласия клиента.

Административная ответственность за нарушение положений закона будет введена с 1 сентября 2022 года.

Персональные данные пользователей в последние три месяца нередко становились достоянием общественности. В начале марта об утечке сообщила служба безопасности сервиса «Яндекс.Еда» . Вскоре в Сети появилась интерактивная карта с данными клиентов — телефонными номерами, именами и адресами. Пострадавшие подали коллективный иск против сервиса с требованием возместить каждому по 100 тысяч рублей за причинение морального вреда. В конце апреля мировой суд оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил по факту утечки уголовное дело .

В начале мая в даркнете появились объявления о продаже конфиденциальных данных медицинских лабораторий «Гемотест». В общем счете были выставлены 585 миллионов строк, содержащих имена, составы заказов, адреса, телефоны, серии и номера паспортов клиентов. По факту утечки Роскомнадзор подал обращение в прокуратуру.



В конце мая с утечкой данных пользователей столкнулся главный конкурент «Яндекс.Еды» — сервис доставки еды Delivery Club. В Сеть утекли имена, адреса и истории заказов клиентов.

