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    РКН обратился в прокуратуру из-за возможной утечки данных клиентов «Гемотеста»

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    3 комментария

    Информацию о возможной утечке данных клиентов «Гемотеста» требует от лаборатории Роскомнадзор (РКН). Также ведомство направило запрос о проведении проверки произошедшего. Об этом 4 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РКН.

    В ведомстве отмечают, что обращение в прокуратуру поступило в связи с решением правительства России ввести мораторий на проверку юридических лиц. Также в адрес ООО «Лаборатория Гемотест» направлено требование о предоставлении информации о возможной утечке персональных данных клиентов.

    Роскомнадзор также напомнил пострадавшим от утечки персональных данных, что они вправе обратиться за «соразмерной компенсацией». Вопрос с виновником утечки можно решить как в досудебном, так и в судебном порядке.

    Напомним, что днем 4 мая стало известно о проведении внутренней проверки сети медицинских лабораторий «Гемотест». Согласно заявлению компании, если информация об утечке данных клиентов подтвердится, поступит обращение в правоохранительные органы.

    По предварительным данным, утечка может коснуться жителей разных регионов России. Речь идет о появившихся в даркнете объявлениях о якобы продаже персональных данных клиентов «Гемотеста». В первом — 31 миллион строк, во втором — 554 миллиона. Информация включает в себя не только имена, но и даты, и состав заказов, паспортные данные, номера телефонов и адреса электронной почты.

    Ранее масштабная утечка данных клиентов произошла у сервиса «Яндекс. Еда». Компания пообещала найти виновника и почти через месяц сообщила о закрытии системы, через которую утекли данные. В апреле суд по иску Роскомнадзора оштрафовал провинившийся сервис на 60 тыс. рублей. Отдельно в суд обратились пользователи, обнаружившие информацию о себе в открытом доступе.

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    Комментарии (3)

    Денеб
    Воруют все! (С)
    Леонтий
    Так и будут базы продавать и не охранять.На мать родную данные упустят.Штраф им такой чтобы на грань разорения Гемотест, и всем остальным тоже вкатить.Надоел бардак этот.Распустили.
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