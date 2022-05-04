РКН обратился в прокуратуру из-за возможной утечки данных клиентов «Гемотеста»

В ведомстве отмечают, что обращение в прокуратуру поступило в связи с решением правительства России ввести мораторий на проверку юридических лиц. Также в адрес ООО «Лаборатория Гемотест» направлено требование о предоставлении информации о возможной утечке персональных данных клиентов.

Информацию о возможной утечке данных клиентов «Гемотеста» требует от лаборатории Роскомнадзор (РКН). Также ведомство направило запрос о проведении проверки произошедшего. Об этом 4 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РКН.

Роскомнадзор также напомнил пострадавшим от утечки персональных данных, что они вправе обратиться за «соразмерной компенсацией». Вопрос с виновником утечки можно решить как в досудебном, так и в судебном порядке.

Напомним, что днем 4 мая стало известно о проведении внутренней проверки сети медицинских лабораторий «Гемотест». Согласно заявлению компании, если информация об утечке данных клиентов подтвердится, поступит обращение в правоохранительные органы.

По предварительным данным, утечка может коснуться жителей разных регионов России. Речь идет о появившихся в даркнете объявлениях о якобы продаже персональных данных клиентов «Гемотеста». В первом — 31 миллион строк, во втором — 554 миллиона. Информация включает в себя не только имена, но и даты, и состав заказов, паспортные данные, номера телефонов и адреса электронной почты.