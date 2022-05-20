У Delivery Club утекли имена пользователей, их адреса и заказы

Сервис доставки еды Delivery Club столкнулся с утечкой данных пользователей. В Сеть ушли их имена, адреса и истории заказов.
«Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем всё возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям», — сообщили 20 мая ТАСС в пресс-службе компании.
Напомним, 1 марта о массовой утечке данных рассказал конкурент Delivery Club — «Яндекс.Еда». 22 марта в Сети была опубликована интерактивная карта со всеми утекшими данными. Пользователи сервиса подали коллективный иск.