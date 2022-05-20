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    У Delivery Club утекли имена пользователей, их адреса и заказы

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    10 комментариев

    Сервис доставки еды Delivery Club столкнулся с утечкой данных пользователей. В Сеть ушли их имена, адреса и истории заказов.

    «Служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем всё возможное для предотвращения распространения данных. Мы приносим искренние извинения пользователям», — сообщили 20 мая ТАСС в пресс-службе компании.

    Напомним, 1 марта о массовой утечке данных рассказал конкурент Delivery Club — «Яндекс.Еда». 22 марта в Сети была опубликована интерактивная карта со всеми утекшими данными. Пользователи сервиса подали коллективный иск.

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    Комментарии (10)

    AlexZZZ
    "Делаем всё возможное для предотвращения распространения данных"
    Поздно пить боржоми...... Как обычно тут РКН заблочит сайт на который выложат данные, чтобы обычные люди не волновались.
    А сама слитая база уже в нужных руках, которые данные из нее используют в своих целях.

    Ну а Delivery Club заплатят штраф 60 тыс. как Яндекс и забудут.
    266759727
    Только дебилы жрут эти углеводные помои . Вот вам и номера карт уплыли , кушайте шаверму и гамбургеры только домашние *)
    angel of death
    спасибо, галимое Дэливери....
    начали за здравие - с промокодами по 30%, кончили за упокой - промокодов уже нет, предложения по ресторанам - полный отстой...
    ещё и базу слили...
    молодцы, надеюсь вас завалят судебными исками....
    в стране нужны показательные судебные иски - если каждый пользователь из слитой базы заявит в суд о нарушении его гражданских прав и выкатит претензию на 1 лярд - это будет номер =))))
    судьям давно пора поучаствовать в настоящих баталиях, где в 1 деле сразу пару миллионов исцов, и 1 ответчик =)))))
    вот за этим точно будет следить вся страна...
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