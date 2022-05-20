У Delivery Club утекли имена пользователей, их адреса и заказы

спасибо, галимое Дэливери....

начали за здравие - с промокодами по 30%, кончили за упокой - промокодов уже нет, предложения по ресторанам - полный отстой...

ещё и базу слили...

молодцы, надеюсь вас завалят судебными исками....

в стране нужны показательные судебные иски - если каждый пользователь из слитой базы заявит в суд о нарушении его гражданских прав и выкатит претензию на 1 лярд - это будет номер =))))

судьям давно пора поучаствовать в настоящих баталиях, где в 1 деле сразу пару миллионов исцов, и 1 ответчик =)))))

вот за этим точно будет следить вся страна...