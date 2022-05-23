С 1 июня в России начнется повышение пенсий. Кому его ждать

В 2022 году увеличение пенсий в России, судя по всему, будет происходить не только в привычные даты, но и внепланово. Причина — в слишком высоких темпах инфляции, которые она взяла после объявления спецоперации на Украине. Разбираемся, кому точно стоит ждать повышения этим летом, а чьи пенсии пока под вопросом.
Гарантированно летом увеличатся выплаты у тех, кто работал на пенсии, но уволился в феврале, марте или апреле 2022 года. Пенсионер в таком случае получает повышение, равное всем индексациям, пропущенным им, пока он работал и был на пенсии одновременно, поясняет Пенсионный фонд РФ. Повышенные выплаты начинаются через три полных календарных месяца, следующих за месяцем увольнения, то есть, например, после прекращения работы в феврале повышенная пенсия первый раз придет в июне, после увольнения в марте — придет в июле и так далее. При этом невыплаченная надбавка за эти три пропущенных месяца придет с первой повышенной пенсией.
Хотя, возможно, увольняться даже не придется. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
На размер пенсии влияет также такая величина, как базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости. С
Если базовый размер поднимут, увеличатся пенсии вообще у всех, у кого достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Случится ли повышение, зависит от того, каким образом будет реализовано увеличение социальных выплат, которое еще в марте анонсировал президент РФ Владимир Путин. Тогда он также заявил, что прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в ближайшее время повысят. Вероятно, вырастет и прожиточный минимум пенсионера, который сейчас составляет в России в среднем
По закону пенсии в России в обязательном порядке индексируют по такой схеме: с
На 25 мая запланировано заседание Госсовета по социальной политике — предполагается, что на нем Владимир Путин озвучит решения по дополнительной индексации социальных выплат. Мы рассказывали, почему россиянам пришлось ждать этого два месяца после анонса.