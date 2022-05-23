С 1 июня в России начнется повышение пенсий. Кому его ждать

Размер пенсии и величина ее индексации будут зависеть сразу от нескольких факторов Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





В 2022 году увеличение пенсий в России, судя по всему, будет происходить не только в привычные даты, но и внепланово. Причина — в слишком высоких темпах инфляции, которые она взяла после объявления спецоперации на Украине. Разбираемся, кому точно стоит ждать повышения этим летом, а чьи пенсии пока под вопросом.



Гарантированно летом увеличатся выплаты у тех, кто работал на пенсии, но уволился в феврале, марте или апреле 2022 года. Пенсионер в таком случае получает повышение, равное всем индексациям, пропущенным им, пока он работал и был на пенсии одновременно, поясняет Пенсионный фонд РФ. Повышенные выплаты начинаются через три полных календарных месяца, следующих за месяцем увольнения, то есть, например, после прекращения работы в феврале повышенная пенсия первый раз придет в июне, после увольнения в марте — придет в июле и так далее. При этом невыплаченная надбавка за эти три пропущенных месяца придет с первой повышенной пенсией.

Хотя, возможно, увольняться даже не придется. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 18 мая предложил думскому Совету одобрить законопроект об индексации страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 июля этого года. Пока же работающие пенсионеры, имеющие достаточный стаж для получения страховой пенсии, лишены индексаций и получают только страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. Такие пенсионеры не получили еще ни одного повышения в этом году.

На размер пенсии влияет также такая величина, как базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости. С 1 января 2022 года она составляет 6564,31 рубля, но есть также большой перечень категорий, у которых этот показатель выше. Например, базовый размер страховой части пенсии автоматически увеличивается у тех пенсионеров, кому исполняется 80, присвоена инвалидность первой группы, появились иждивенцы-инвалиды или увеличилось их количество. Соответственно, если какое-то из этих событий произошло в мае (например, пенсионер отпраздновал восьмидесятилетие или подал заявление на перерасчет в связи с наличием иждивенца) — в июне пенсия будет больше. Размер повышения будет зависеть от причины: пенсионеры старше 80 лет имеют базовый размер страховой части пенсии 13 128 рублей, а пенсионеры с двумя иждивенцами — 10 940 рублей. Все ставки можно найти по этой ссылке.

Если базовый размер поднимут, увеличатся пенсии вообще у всех, у кого достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. Случится ли повышение, зависит от того, каким образом будет реализовано увеличение социальных выплат, которое еще в марте анонсировал президент РФ Владимир Путин. Тогда он также заявил, что прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в ближайшее время повысят. Вероятно, вырастет и прожиточный минимум пенсионера, который сейчас составляет в России в среднем 10 882 рубля, но в каждом регионе отличается. Если пенсия ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, ее должны поднять до этого уровня.

По закону пенсии в России в обязательном порядке индексируют по такой схеме: с 1 января на показатель инфляции за прошлый год поднимают страховые пенсии, а с 1 апреля социальные пенсии индексируют с учетом роста прожиточного минимума. Эти повышения в 2022 году уже прошли по графику, также надбавку получили так называемые федеральные льготники. На 25 мая запланировано заседание Госсовета по социальной политике — предполагается, что на нем Владимир Путин озвучит решения по дополнительной индексации социальных выплат. Мы рассказывали, почему россиянам пришлось ждать этого два месяца после анонса.