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    Обстрел Курской области и контрсанкции. Главное о спецоперации на Украине за 21 мая

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    Российские ракеты уничтожили под Житомиром крупную партию вооружений из США и Европы
    Российские ракеты уничтожили под Житомиром крупную партию вооружений из США и ЕвропыФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.

    Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 21 мая.

    Ответ на санкции

    20 мая МИД Канады внес в санкционный список против России 26 человек. Москва не осталась в стороне: накануне МИД РФ опубликовал поименный список 26 граждан Канады, которым запрещен въезд в страну. Среди них командующие ВВС и сухопутных войск, супруга премьер-министра Канады, чиновники и топ-менеджеры.

    В МИД России сообщили, что в ближайшее время будут приняты новые контрмеры в ответ на враждебные действия правительства Канады.

    Также черный список России пополнили 963 гражданина США. В министерстве отметили, что контрсанкции РФ нацелены на то, чтобы заставить американские власти изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии.

    «Азовсталь»

    Российские следователи установили, что к обстрелам Мариуполя в феврале-апреле этого года причастны военнослужащие морской пехоты ВСУ, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные, сдавшиеся в плен из «Азовстали», должны быть освобождены по процедуре обмена.

    — Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало всё это заблокированным на «Азовстали». Дальше всё зависит от того, что на себя брали ООН, Красный Крест, Российская Федерация. Военные в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена, — сообщил Зеленский.

    Однако глава ДНР Денис Пушилин заявил, что трибунал над сдавшимися с «Азовстали» боевиками неизбежен.

    Глава ДНР считает, что на «Азовстали» еще могут скрываться украинские военные
    Глава ДНР считает, что на «Азовстали» еще могут скрываться украинские военныеФото: Андрей Гусельников
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    Экономика

    Основные моменты — тезисно:

    • финская газотранспортная компания Gasgrid Finland сообщила о прекращении поставок газа из России;
    • Россия обсуждает с властями Таиланда возможность локализации в РФ производства автомобильных запчастей, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

    НАТО

    В мире продолжаются споры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Лидер турецкой партии националистического движения Девлет Бахчели заявил, что это будет обозначать «продолжение войны».

    — Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает продолжение войны на Украине. На наш взгляд, это намерение является преступлением против человечества, — сказал он.

    На что американский президент Ближневосточного форума Даниэль Пайпс вынес предложение об исключении Турции из НАТО.

    «Пора уже это сделать. Пусть идет к России, Китаю. Скатертью дорога»
    Даниэль Пайпс

    Другие новости политики к этому часу:

    • приграничные села Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он добавил, что обошлось без пострадавших;
    • ракетами «Калибр» в Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и техники из США и Европы, доставленная для группировки украинских войск в Донбассе, сообщило Минобороны России;
    • население ДНР и ЛНР самостоятельно определит статусы своих государств в ближайшее время;
    • глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, которым на территории республики устанавливается курс в размере двух рублей за одну украинскую гривну.

    В плену на Украине остается один военный из Свердловской области. Остальных сумели вернуть домой. Почитайте, как объяснила это Татьяна Мерзлякова, свердловский уполномоченный по правам человека.

    Все новости о спецоперации мы собираем в специальном разделе.

    Российские ракеты уничтожили под Житомиром крупную партию вооружений из США и Европы
    Российские ракеты уничтожили под Житомиром крупную партию вооружений из США и ЕвропыФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Глава ДНР считает, что на «Азовстали» еще могут скрываться украинские военные
    Глава ДНР считает, что на «Азовстали» еще могут скрываться украинские военныеФото: Андрей Гусельников

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