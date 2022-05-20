Покупка российских McDonald's и дело на Юрия Шевчука. Главное о спецоперации на Украине за 19 мая

Пожалуй, этого возвращения россияне ждали больше всего Фото: Евгений Вдовин / 161.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.

Мы выбрали самое главное из потока новостей за последние сутки, 19 мая.

Возвращение брендов в Россию

McDonald’s объявил, что нашел покупателя для своего бизнеса в России, им стал предприниматель Александр Говор. Бизнесмен является учредителем компании «ГиД», которая и раньше управляла 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. Рестораны должны будут работать под новым брендом, при этом рабочие места должны сохраняться за персоналом действующих ресторанов минимум два года.

Кроме того, польский ритейлер одежды LPP, которому принадлежат бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, объявил, что продал российское подразделение китайскому консорциуму, и закрытые магазины откроются в России уже в ближайшие выходные.

Мы собрали для вас в одном месте информацию, какие еще компании уже продали или собираются продать свой бизнес в России новым собственникам. Дело на Юрия Шевчука о дискредитации армии

Сам инцидент произошел на концерте ДДТ в Уфе 18 мая. В ходе выступления лидер группы Юрий Шевчук высказал свое мнение о любви к родине. После него к лидеру группы в гримерку пришли полицейские и составили протокол по статье «Дискредитация Вооруженных сил России». Днем позже Юрий Шевчук дал эксклюзивный комментарий UFA1.RU о том, что он думает по этому поводу.

Эвакуация с «Азовстали» Больше половины украинских военных, блокированных на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, вышли и сдались, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

За сутки с комбината сдался в плен 771 украинский военный, сообщило Минобороны РФ, а с 16 мая с территории вышли 1730 человек. Валюта дешевеет и становится доступнее Основные валюты обновили рекорды в ходе торгов на Московской бирже. Евро опустился ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года, а доллар упал ниже 62 рублей впервые с 24 января 2020 года. Мы спросили у экспертов, что это значит для населения. Оказалось, не всё так радужно.

Центробанк же смягчил порядок операций с наличной валютой. С 20 мая банки смогут без ограничений продавать любую валюту, кроме долларов США и евро. Раньше гражданам могли продать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля. Теперь это правило распространяется только на доллары и евро.

Что значат буквы Z и V Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами, они «не несут специальной нагрузки». Об этом говорится в ответе Сергея Гусева, заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. Ответ Минобороны депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

Депутат разместил скриншот ответа на свой официальный запрос Евгения Ступина / T.me Поделиться Поделиться





Обстрелы в Курской области Рано утром в Курской области в очередной раз обстреляли пограничный поселок Тёткино. По словам губернатора региона Романа Старовойта, в результате погиб один человек — водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. — Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь. Сейчас в поселке ликвидируют возгорания. Пострадало несколько домов, — написал Старовойт в своем Телеграм-канале.

Уже вечером губернатор сообщил о минометных обстрелах сёл Дроновка и Алексеевка в Глушковском районе. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет, обстрел был подавлен ответным огнем.

Напомним, с 11 апреля в Курской области введен «желтый» уровень террористической опасности, мы рассказывали, что это значит.