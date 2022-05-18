Погиб в День Победы. В Петербурге похоронили контрактника с острова Змеиный

На Смоленском кладбище 18 мая похоронили 24-летнего старшину второй статьи Алексея Фёдорова.

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У Смоленской церкви стоят чёрные фигуры с алыми букетами. Слева припаркован военный грузовик с надписью «Люди». Под тентом — покрытый бордовой тканью гроб. Батюшка приглашает в церковь, заходят около 100 человек: родственники, однокурсники, девочки в юнармейских беретах. В парадную форму одеты сослуживцы. Лица у них бледные, на них ещё не зажили ссадины. Так бывает, когда солёная вода разъедает рану.

7 мая группа российских военных находилась на патрульном катере в Чёрном море у острова Змеиный, пересказывают родственники то, что раньше рассказали им. В её составе был 24-летний старшина второй статьи Алексей Фёдоров, выполнял функции медика. «Ракета попала в катер, подошёл второй, его тоже подбили. На спасательных плотах их раскидало по морю», — рассказал «Фонтанке» брат Алексея Евгений Фёдоров.



Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Алексей погиб, но перед этим до последнего объяснял товарищам, как помогать раненым. Родственники решили хоронить его рядом с отцом, на Смоленском кладбище.

В семье всегда понимали, что Лёшка не будет кабинетным сотрудником. Он серьёзно занимался спортом, был чемпионом Ленинградской области по рукопашному бою. Окончил Петербургский пожарно-спасательный колледж, работал спасателем, проходил дополнительные медицинские курсы. В 2021 году ушёл на контракт и переехал с женой в Севастополь. «Там проходил срочную службу и решил ещё по контракту послужить, а потом вернуться обратно и работать спасателем с более широким опытом, — вспоминает Фёдоров старший. — Я в его возрасте был повесой и гулякой. А он приезжал и рассказывал, как у них на вызовах кого-то откачивают, реанимируют. Я думал, ничего себе — 22 года, а уже людей спасает. Я гордился им».

В последний раз с братом Евгений разговаривал 5 мая: «Я ему говорил беречь себя, он обещал, что будет это делать и не будет бездумно лезть, только если нужна будет помощь другим людям. Как я понял со слов его товарищей, как раз другой отряд попал в беду, и они поехали его выручать». Проститься с Алексеем мужчин пришло гораздо больше, чем женщин. Пока батюшка рассказывал о том, как война всегда забирает лучших, с разных сторон доносились всхлипы. После отпевания гроб вынесли на улицу, шествие направилось вглубь кладбища. У могилы состоялась небольшая торжественная церемония.

К микрофону вышли сослуживцы. Слова им давались с большими паузами. Командир группы, лейтенант Алексей Батов, сообщил о награждении Фёдорова орденом Мужества. Награду передадут жене.

«Алексей до последнего исполнял свой долг, — вспоминал мичман Сергей Алексеев. — Мужественно руководил всеми действиями, мог первым прийти на помощь — всегда. Если какому-то братишке нужна была помощь, он не думал и шёл до последнего, пытался помочь, даже в урон самому….. Быть воином — жить вечно. Они живы, пока мы о них помним».

«Лёша стал покорителем мира настоящих мужских профессий: спасатель, пожарный, водолаз, альпинист, медик, военный. Там, где трудно, там, где опасно, там, где людям нужна помощь. Именно туда Лёша стремился всей душой, — сказал брат Евгений. — Хотя ему ещё не исполнилось 25, я уверен, что брат прожил жизнь не зря. Десятки спасенных людей продолжают жить, и я уверен, что в этом есть и его заслуга».

Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С гроба сдернули бордовое полотнище и через небольшое окошко в цинковой крышке близкие могли в последний раз посмотреть на Лёшку.

На кресте дата: 9 мая 2022 года. В свидетельстве о смерти значится 7 мая. По словам сослуживцев, в море на спасательных плотах группа провела двое суток. Алексей скончался в 10 утра 9 мая.

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«Когда он родился, мне врач на второй день сказал — этот ребёнок будет очень благодарным, — вспоминает мать Фёдорова Ирина. — Он рос благодарным. За 24 года он прожил яркую жизнь, на несколько жизней». Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»