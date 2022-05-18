Захарова пообещала Финляндии «сюрприз» от России в случае вступления в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО повлечет за собой военный ответ со стороны России. Об этом 18 мая на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующее будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

