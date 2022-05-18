Захарова пообещала Финляндии «сюрприз» от России в случае вступления в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО повлечет за собой военный ответ со стороны России. Об этом 18 мая на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующее будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Захаровой, любое расширение НАТО «имеет значение с точки зрения глобальной безопасности», о чем говорила Россия. «В этом и были наши требования по гарантиям безопасности, учитывая то, как альянс расширяется и вплотную приблизился к нашим границам», — отметила она.
Ранее первый зампредседателя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что территории Финляндии и Швеции могут стать целями для России в случае размещения там подразделений НАТО.
17 мая заявки на вступление в НАТО подписали глава МИД Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Однако против такого расширения альянса выступила Турция, выставив несколько условий за свой голос в пользу принятия этих стран в НАТО. По данным западных СМИ, Анкара заблокировала начало переговоров.