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    Захарова пообещала Финляндии «сюрприз» от России в случае вступления в НАТО

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    28 комментариев

    Вступление Финляндии в НАТО повлечет за собой военный ответ со стороны России. Об этом 18 мая на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующее будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

    По словам Захаровой, любое расширение НАТО «имеет значение с точки зрения глобальной безопасности», о чем говорила Россия. «В этом и были наши требования по гарантиям безопасности, учитывая то, как альянс расширяется и вплотную приблизился к нашим границам», — отметила она.

    Ранее первый зампредседателя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что территории Финляндии и Швеции могут стать целями для России в случае размещения там подразделений НАТО.

    17 мая заявки на вступление в НАТО подписали глава МИД Швеции Анн Линде и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Однако против такого расширения альянса выступила Турция, выставив несколько условий за свой голос в пользу принятия этих стран в НАТО. По данным западных СМИ, Анкара заблокировала начало переговоров.

    Прогнозы экспертов о том, как возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на расклад сил в Балтийском регионе, читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии (28)

    Ushat Pomoev
    Мимо финского забора без сюрпризов не хожу?...
    Эд Хэммет
    Даже трудно представить. Либо Маша выстрелит себе в ногу, как Рогозин, либо опять начнёт "бомбить" Воронеж. А, может быть, назло маме отморозит себе уши?
    Евгений СПб
    В штаны,что-ли, себе навалит?))) Господи, как российская власть ущербно выглядит.... Захарова, ты смотришься убогонько.
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