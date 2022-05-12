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    «Это будет худшим решением для них». Полянский заявил, что Финляндия и Швеция в составе НАТО могут стать целями для РФ

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    27 комментариев

    Присоединение Финляндии и Швеции к блоку НАТО приведет к зеркальным шагам со стороны Москвы и может сделать эти страны целями для России. Об этом 12 мая в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил первый зампредседателя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    «Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или возможной целью для удара», — сказал он.

    По словам Полянского, Россия готова противостоять угрозам НАТО, и вступление в альянс Финляндии и Швеции не станет ударом по безопасности РФ.

    «Я не думаю, что это действительно будет ударом по безопасности России, если эти два государства станут членами НАТО. Надеюсь, они этого не сделают, но если они это сделают, это будет худшим решением для них, но не для России», — подчеркнул он.

    12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр страны Санна Марин объявили, что поддерживают решение о подаче заявки на вступление в НАТО. В Кремле заявили, что такой шаг угрожает безопасности России и повлечет проработку мер для обеспечения безопасности. Заявки от Стокгольма и Хельсинки могут поступить уже в ближайшие дни, утверждают СМИ.

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    Комментарии (27)

    Alex527
    Это прекрасное решение вступить в Нато. Если бы Украина была членом Нато то и Россия бы не напала. Не надо смотреть что заявляет Мид. Поорут и успокоются.
    TheBest
    Суомцы ещё планируют построить забор на болоте
    dragvs
    Кто-то еще ведется на эти глупости МИДа? Украина не была членом НАТО, почему-то это не помешало стать "законной" целью. Все заявления России надо читать ровным счетом наоборот: "Россия не атакует Финляндию и Швецию в случае вступления в НАТО".
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