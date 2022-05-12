«Это будет худшим решением для них». Полянский заявил, что Финляндия и Швеция в составе НАТО могут стать целями для РФ

Присоединение Финляндии и Швеции к блоку НАТО приведет к зеркальным шагам со стороны Москвы и может сделать эти страны целями для России. Об этом 12 мая в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил первый зампредседателя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.



«Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или возможной целью для удара», — сказал он.



По словам Полянского, Россия готова противостоять угрозам НАТО, и вступление в альянс Финляндии и Швеции не станет ударом по безопасности РФ.

