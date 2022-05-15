Сокуров, Гордин, Смехов, Лурье подписали письмо в защиту уволенного библиографа РНБ Никиты Елисеева

Среди тех, чьи фамилии стоят под текстом, — кинорежиссер Александр Сокуров, литератор Яков Гордин, издатель Ирина Прохорова, научный руководитель ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН Всеволод Багно, актер Вениамин Смехов, депутат ЗАКСа Борис Вишневский, историк Лев Лурье, литературный критик Галина Юзефович, писатель Елена Чижова, президент Фонда друзей Музея Анны Ахматовой Нина Попова, искусствовед Александр Боровский и многие другие.

«Никита Елисеев известен как превосходный знаток библиотечного дела и блестящий литературный критик, — отмечается в письме. — Он, в числе прочего, перевел книгу-бестселлер Себастьяна Хафнера «История одного немца: Частный человек против тысячелетнего рейха» (Издательство Ивана Лимбаха, 2016), в 1998 году стал лауреатом премии журнала «Новый мир», а в 2019 году был удостоен гуманитарной и книгоиздательской премии «Книжный Червь».



Авторы призывают как можно скорее восстановить Никиту Елисеева на работе в РНБ, «ставшей его вторым домом, где он давно проявил себя как профессионал высочайшего класса». Напомним, в Публичной библиотеке ведущий библиограф проработал без малого 40 лет.



«Нет надобности перечислять все многочисленные регалии, публикации и заслуги Н.Л. Елисеева, но очень важно уметь вовремя исправлять допущенные ошибки, которые неизбежно нанесут репутационный ущерб РНБ и скажутся негативным образом на культурной жизни Санкт-Петербурга», — сказано в открытом письме.



Никита Елисеев был уволен из РНБ 13 мая с записью в трудовой о том, что «договор расторгнут в связи с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание».

