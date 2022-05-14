Медведев: России плевать на непризнание новых границ со стороны G7

Для России важна воля людей, а не признание со стороны стран «Большой семерки». Об этом 14 мая заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал совместное заявление глав МИД G7, где, в частности, говорилось, что эти страны «никогда не признают границы, которые Россия пыталась перекроить посредством военной агрессии».
«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», — говорится в записи, опубликованной в телеграм-канале Медведева.
Ответил он и на другие пункты, в том числе на то, что государства G7 будут продолжать поставки вооружения Киеву и намерены ужесточить санкции против Москвы.
«А мы думали, что страны «семёрки» предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись», — иронизирует экс-премьер.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона намерены обратиться к Москве с просьбой о вхождении в состав России. В Кремле ответили, что судьбу данной территории должны определять ее жители.