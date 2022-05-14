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    Медведев: России плевать на непризнание новых границ со стороны G7

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    67 комментариев

    Для России важна воля людей, а не признание со стороны стран «Большой семерки». Об этом 14 мая заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Так он прокомментировал совместное заявление глав МИД G7, где, в частности, говорилось, что эти страны «никогда не признают границы, которые Россия пыталась перекроить посредством военной агрессии».

    «Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», — говорится в записи, опубликованной в телеграм-канале Медведева.

    Ответил он и на другие пункты, в том числе на то, что государства G7 будут продолжать поставки вооружения Киеву и намерены ужесточить санкции против Москвы.

    «А мы думали, что страны «семёрки» предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись», — иронизирует экс-премьер.

    Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона намерены обратиться к Москве с просьбой о вхождении в состав России. В Кремле ответили, что судьбу данной территории должны определять ее жители.

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    Комментарии (67)

    AEG1
    "...важна истинная воля проживающих там людей..." © Слова не мальчика, но мужа с погонялом Димон.

    Димон, а ответь-ка на вопрос, если завтра 80-90% населения Калиниграда и области проявят "истинную волю" по переименованию города в Кенигсберг и проголосуют за присоединение к Германии, тебе, берущему на себя смелость говорить от лица всей России, тоже будет " плевать"?
    stockstrey
    А почему они Тайвань до сих пор признают? А Турция как страна НАТО до сих пор оккупирует Кипр? Где их санкции для описанной ситуации. Нужно им просто сказать - что либеральное общество не может быть двухстандартным.
    265840453
    судя по их высказываниям, с боливии кокаин перестали поставлять в россию, вот и несут бред эти дурачки, ломает видимо
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