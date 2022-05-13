Киевское шоссе под Лугой расширят до четырех полос

На федеральной трассе Р-23 «Псков» расширят вдвое еще один участок в Лужском районе Ленобласти. Вместе с отрезком, где уже ведется ремонт, к августу 2024 года четырехполосным станет 21 километр Киевского шоссе на границе Псковской и Ленинградской областей.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило госконтракт на капитальный ремонт участка трассы Р-23 «Псков» со 157-го по 169-й километр. Сейчас там две полосы движения, хотя это направление в Ленобласти популярно не только среди дачников, но и у дальнобойщиков, которые едут через Псковскую область в Белоруссию. По информации датчиков учета интенсивности движения, в сутки там проезжает в среднем около 10 тысяч машин. В 2021 году дорожное управление уже начало ремонт на соседнем участке — со 169-го по 178-й километр.

На 12-километровом участке подрядчику предстоит переустроить сети электроснабжения, связи и наружное освещение, отсыпать земельное полотно, положить подстилающий слой и слои основания, укрепить грунт на болотистом участке сваями. На трассе установят 76 транспортных и пешеходных светофоров, в том числе с детекторами движения, дорожную метеостанцию, датчики учета интенсивности движения и камеры видеофиксации, что позволит следить за дорожной обстановкой в режиме онлайн. На свежий асфальт нанесут 7 300 квадратных метров разметки из термопластика, установят 289 дорожных знаков, 90 пластиковых сигнальных столбиков и более 22 тысяч погонных метров отбойников.

На время ремонта на участках, где ведутся работы, скорость движения ограничена до 40 км/ч и выборочно вводится реверсивное движение с ручным регулированием. Местами транспорт будут перепускать на временные объездные.