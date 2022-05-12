Wildberries и Ozon готовы начать работать с параллельным импортом

Интернет-площадки Wildberries и Ozon готовы продавать товары, ввезенные в Россию в рамках параллельного импорта. Об этом их пресс-службы рассказали «Фонтанке».
«Wildberries поддерживает разрешение параллельного импорта, и полагаем, что эта мера позволит оказать поддержку как потребителям, так и предпринимателям. Наша онлайн-платформа открыта для сотрудничества со всеми продавцами, продукция которых реализуется в соответствии с законодательством страны», — прокомментировали в компании.
В Ozon считают, что параллельный импорт позволит обеспечить российских потребителей необходимым ассортиментом. При этом в пресс-службе отметили, что эта возможность — новая для всего российского рынка, поэтому компания «обязательно будет информировать продавцов о механизмах верификации товаров», чтобы не допустить появления на витрине подделок.
«В случае получения претензий от правообладателей интеллектуальной собственности продавцам потребуется подтвердить оригинальность происхождения товаров. Если подтверждения оригинальности товара не будет, он будет скрыт из продажи, что поможет избежать реализации подделок», — отметили в Ozon.
На прошлой неделе Министерство промышленности и торговли РФ утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в страну. Перечень из 96 пунктов был опубликован на сайте ведомства.
Подробнее о том, как механизм будет работать в России и как это может изменить ландшафт розничной торговли, читайте в материале «Фонтанки».