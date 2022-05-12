Wildberries и Ozon готовы начать работать с параллельным импортом

Интернет-площадки Wildberries и Ozon готовы продавать товары, ввезенные в Россию в рамках параллельного импорта. Об этом их пресс-службы рассказали «Фонтанке».

«Wildberries поддерживает разрешение параллельного импорта, и полагаем, что эта мера позволит оказать поддержку как потребителям, так и предпринимателям. Наша онлайн-платформа открыта для сотрудничества со всеми продавцами, продукция которых реализуется в соответствии с законодательством страны», — прокомментировали в компании.



В Ozon считают, что параллельный импорт позволит обеспечить российских потребителей необходимым ассортиментом. При этом в пресс-службе отметили, что эта возможность — новая для всего российского рынка, поэтому компания «обязательно будет информировать продавцов о механизмах верификации товаров», чтобы не допустить появления на витрине подделок.

