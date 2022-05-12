Защита Александра Невзорова* обжаловала его заочный арест в России

Басманный суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение о заочном аресте журналиста Александра Невзорова*, признанного в России иностранным агентом. Об этом 12 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.



Напомним, 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста по обвинению по второй части 207.3 статьи УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).



4 мая «Фонтанка» писала, что в базе розыска МВД РФ появилась карточка Александра Невзорова. До этого жена журналиста сообщила, что он уехал в Израиль.

