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    Защита Александра Невзорова* обжаловала его заочный арест в России

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    9 комментариев

    Басманный суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение о заочном аресте журналиста Александра Невзорова*, признанного в России иностранным агентом. Об этом 12 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

    Напомним, 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста по обвинению по второй части 207.3 статьи УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

    4 мая «Фонтанка» писала, что в базе розыска МВД РФ появилась карточка Александра Невзорова. До этого жена журналиста сообщила, что он уехал в Израиль.

    По версии следствия, 9 марта Невзоров на своей странице в Instagram* (запрещён в РФ) и 19 марта на канале в YouTube опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома в городе Мариуполе». Публикации сопровождались недостоверными фотографиями мирных граждан, пострадавших от обстрела. Источники распространения этих изображений, заявило следствие, — украинские СМИ. Позже председатель СК Александр Бастрыкин поручил проанализировать высказывания Невзорова, связанные с проведением российскими военнослужащими специальной военной операции на Украине. Проверка ведётся в рамках уже расследуемого уголовного дела в отношении журналиста.

    *Министерство юстиции РФ 22 апреля внесло Александра Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.

    **Компания Meta и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России.

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    Комментарии (8)

    Инкогнито2021
    Лахтинскую нежить аж корежит от злобы!!!
    Pilat
    Т.е. Глебыч.....очень хочет вернутся в Россию?
    На словах он поливает её дерьмом, но на деле жить без России не может.
    Глебыч, давай, возвращайся, тут тебя ждёт удобная камера, много благодарных слушателей в тюремных робах, трёхразовое питание за счет народа.
    Ты ведь любишь за счет народа жить Глебыч.
    Возвращайся родной, цак только не забудь надеть, это планета не твоя.
    Ravnovesie57
    Держись Глебыч, вся Россия с тобой, потому что ты говоришь правду не стесняясь и не оглядываясь на цензуру, в отличии от трусов, оболваненных тв населения.
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