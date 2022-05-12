Защита Александра Невзорова* обжаловала его заочный арест в России

Басманный суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение о заочном аресте журналиста Александра Невзорова*, признанного в России иностранным агентом. Об этом 12 мая сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.
Напомним, 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста по обвинению по второй части 207.3 статьи УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).
4 мая «Фонтанка» писала, что в базе розыска МВД РФ появилась карточка Александра Невзорова. До этого жена журналиста сообщила, что он уехал в Израиль.
По версии следствия, 9 марта Невзоров на своей странице в Instagram* (запрещён в РФ) и 19 марта на канале в YouTube опубликовал «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами РФ родильного дома в городе Мариуполе». Публикации сопровождались недостоверными фотографиями мирных граждан, пострадавших от обстрела. Источники распространения этих изображений, заявило следствие, — украинские СМИ. Позже председатель СК Александр Бастрыкин поручил проанализировать высказывания Невзорова, связанные с проведением российскими военнослужащими специальной военной операции на Украине. Проверка ведётся в рамках уже расследуемого уголовного дела в отношении журналиста.
*Министерство юстиции РФ 22 апреля внесло Александра Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.
**Компания Meta и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России.