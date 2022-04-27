Бастрыкин поручил следователям продолжить изучать высказывания Невзорова*

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам продолжить изучение высказывания публициста Александра Невзорова* в рамках уже возбужденного уголовного дела. Об этом 27 апреля сообщается в официальном Telegram-канале СК России.
«Соответствующие обращения, указывающие на необходимость проверки публикуемых журналистом сообщений, поступают в адрес следственных органов», — говорится в сообщении ведомства.
В СК отмечают, что после изучения информация будет «учтена следствием в совокупности с другими материалами уголовного дела».
Напомним, что уголовное дело в отношении публициста было возбуждено в марте. Ему вменяют нарушение пункта «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ).
* Включен в реестр СМИ, «выполняющих функции иностранного агента».