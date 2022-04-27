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    Бастрыкин поручил следователям продолжить изучать высказывания Невзорова*

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    11 комментариев

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам продолжить изучение высказывания публициста Александра Невзорова* в рамках уже возбужденного уголовного дела. Об этом 27 апреля сообщается в официальном Telegram-канале СК России.

    «Соответствующие обращения, указывающие на необходимость проверки публикуемых журналистом сообщений, поступают в адрес следственных органов», — говорится в сообщении ведомства.

    В СК отмечают, что после изучения информация будет «учтена следствием в совокупности с другими материалами уголовного дела».

    Напомним, что уголовное дело в отношении публициста было возбуждено в марте. Ему вменяют нарушение пункта «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ).

    * Включен в реестр СМИ, «выполняющих функции иностранного агента».

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    Комментарии (11)

    муматор
    Невзоров ему, Бастрыкину, задавал вполне конкретный вопрос. Ответ был дан?
    Свободу Лёхе!
    Перед сном: милый Бастрыкин, изучи.. мои Дела, в сравнении со мной, Невзоров.. - Ангел! )
    Leadmonkey
    А если он их перевербует?
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